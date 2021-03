Lie unngikk alvorlig kneskade

Det opplyser Norges Skiforbund til NTB. Lie ble søndag operert for et brudd i leggbeinet etter at hun falt stygt i verdenscuprennet i super-G i italienske Val di Fassa.

Man fryktet også en alvorlig kneskade for Lie, men hun slapp unna med et lite brudd der.

– Etter nærmere undersøkelser er det ikke funnet noen leddbåndsskade i kneet, men et lite brudd. Nå venter rehabilitering og opptrening hjemme i Norge, sier landslagslege Marc Jacob Strauss.

Han vurderer at Lie er tilbake i trening om cirka seks måneder. Det vil gå ytterligere tre måneder før hun er tilbake i konkurranse.