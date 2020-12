Johaug med klar beskjed: – Da går jeg ikke!

– Hvis det blir åtte skirenn på tre steder som det ligger an til, da går jeg ikke Tour de Ski. Men vi får følge med på hva de bestemmer seg for og hvordan de har tenkt å arrangere det. Da får vi ta en evaluering etter det igjen, sier Johaug til NTB.

– Det er mer aktuelt om det blir et konsept med for eksempel fem etapper i ett land?

– Ja.

Verdenscupkomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS) skal ha møte kommende tirsdag. Der må det komme endringer for at Norge skal delta i årets Tour de Ski-utgave.

I utgangspunktet arrangeres Tour de Ski i Val Müstair i Sveits og de italienske skistedene Toblach og Val di Fiemme 1. til 10. januar.

Landslagstrener Ole Morten Iversen maner til forsiktighet.

– Jeg har sagt hele veien at med det formatet som ligger der med åtte konkurranser på tre destinasjoner med den verden som er omkring oss, da tenker jeg at det er helt uaktuelt for min del, sier Iversen til NTB.

Skeptisk

Han ønsker ikke å sende sine elever til Mellom-Europa om han ikke føler at det er trygt med tanke for risikoen for smitte i pandemisituasjonen verden står i.

– Jeg hadde ikke tatt sjansen på Tour de Ski om jeg allerede hadde vært VM-klar om formatet som er skissert blir stående. Løperne får bestemme selv om det blir endringer, men jeg synes ikke dette ser noe bra ut. Vi skal være nøye med hva vi gjør framover hvis vi skal gå fort i VM. Da må vi kjøre så safe som mulig, sier Iversen.

Verdensklasse

Lørdag konkluderte landslagstreneren at han fikk se to løp i verdensklasse av vinneren Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

Johaug vet ikke når hun går sitt neste skirenn.

– Jeg ligger bra an formmessig, og det gjelder å ta vare på dette overskuddet framover. Vi skal trene klokt framover med tanke på et eventuelt Tour de Ski og VM i Oberstdorf.

Den treningen skal skje på Sjusjøen der Therese Johaug har hytte.

– Det er også snø i Dalsbygda når jeg skal hjem til mamma og pappa i jula.