Debatten raser etter Johaug-tildeling

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Therese Johaug ble tildelt Egebergs Ærespris fredag.

Robin Mackenzie-Robinson er en av Norges fremste eksperter på idrettsjus, og mener det er problematisk at en tidligere dopingdømt utøver vinner prisen.

Bakgrunn: Therese Johaug tildelt Egebergs Ærespris

– En dopingdom bør ikke være forenelig med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som vektlegges, sier han til ABC Nyheter.



– Juryen skriver i begrunnelsen at Johaug er kvalifisert til prisen ettersom hun ikke forsøkte å jukse seg til bedre prestasjoner. Er du enig i det?



Jurist Robin Mackenzie-Robinson er kritisk til at Therese Johaug blir tildelt prisen. Foto: NTB

– Det er klart saken kunne ha vært verre. Det kunne vært tale om bevisst doping, men det var ikke tilfelle her. Likevel - vi snakker om en utøver som ikke tok seg bryet med å sette seg inn i et viktig regelverk og gjøre helt elementære undersøkelser på egen hånd. Da må man ta konsekvensene av sine handlinger, og i dette tilfelle burde en av konsekvensene vært at man ikke fikk tildelt Egebergs Ærespris, mener Mackenzie-Robinson.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, mener det var feil å gi Johaug prisen.

– Jeg mener de burde spart seg. Ikke minst for Johaugs del. Jeg tror det betyr mer for en jury enn det gjør for Johaug. Uansett hvor glad og happy Johaug var når hun mottok denne, så vil jo diskusjonen blusse opp igjen. Johaug blir her et uskyld objekt for kritikk, sier Saltvedt til VG.

Johaug svarer kritikerne

Johaug får prisen for sine prestasjoner på internasjonalt toppnivå i langrenn og på nasjonalt toppnivå i friidrett. I tillegg til dette skal en kandidat også oppfylle kravet om å være en god rollemodell for idretten.

Det er på dette punktet det har vært diskutert om Johaug fortjener prisen ettersom hun tidligere har vært utestengt for brudd på det internasjonale dopingreglementet.

Therese Johaug ble fredag tildelt Egeberg Ærespris. Prisen ble overrakt av Børre Rognlien t.h. under norgescuprennene på Sjusjøen. Foto: Heiko Junge / NTB

– De som mener jeg ikke fortjener, får lov til å mene det. Jeg har gjort så godt jeg kan, og det er ikke jeg som har vurdert dette, det er komiteen som har bestemt det. Jeg setter stor pris på denne prisen, sier Johaug til NRK.

Komiteen påpeker i begrunnelsen at Johaug ikke er dømt for å ha prøvd å jukse.

– Johaug er verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell, heter det i begrunnelsen.

Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther mener det var fortjent at Johaug vant prisen.

«Dumme feil og slurv hører derimot hverdagen til, og ingen sportshelt mister æren fordi de glemmer å sjekke skriften på en pakke med leppesalve. Det gjelder også Therese Johaug som rent sportslig er mer enn kvalifisert til denne prisen. Og nå er hun offisielt tilgitt av norsk idrett. Det skulle da også bare mangle», skriver Sæther.

– Tror ikke siste ord er sagt

Jann Post, som kommenterer langrenn og friidrett for NRK, tror prisen vil utløse debatt.

– Jeg tror ikke siste ord er sagt. Det hun har gjort på friidrettsbanen ved siden av å være verdens beste langrennsløper, er imponerende. Men det er likevel grunn til å stille noen spørsmål, sier Post, ifølge Dagbladet.

Egebergs Ærespris er en av norsk idretts høyeste utmerkelser, og i reglementet står det blant annet at kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

Anders Aukland, Ole Einar Bjørndalen, Lars Berger, Odd-Bjørn Hjelmeset, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Birgit Skarstein er blant noen av utøverne som har vunnet den gjeve prisen i nyere tid.