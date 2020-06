– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig framgang, sier Horneland til rbk.no.

– RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.

Horneland ville ikke snakke med mediene, heller ikke rettighetshaver Eurosport, etter torsdagens hjemmetap, der 2-1-ledelse ble til 2-3-tap i løpet av dramatiske sluttminutter.

Det meldte Eurosport på sitt nettsted . Ifølge TV 2 var sportssjef Michael Dorsin, styreleder Ivar Koteng og kaptein Tore Reginiussen sent torsdag kveld i møte på Brakka ved Lerkendal, trolig med Hornelands framtid som tema.

Det endte med bekreftelsen om trenerens avgang.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng møtte pressen fredag formiddag:

Hedersmann

– Eirik er en hedersmann, og vi er lei oss for at han ikke har lykkes i Rosenborg. Han har en voldsom arbeidskapasitet og har fremdeles mye å tilføre norsk fotball. Inngangen Eirik fikk i denne jobben ga ham ikke de beste rammebetingelsene for å lykkes. Vi ønsker ham alt det beste for framtiden, sier styreleder Koteng til klubbens nettsted.

– Jeg er svært skuffet over at vi ikke klarte å bygge et sterkt og framgangsrikt RBK, men jeg har lært meg å bli glad i klubben, spillerne og hele Trøndelag. Jeg ønsker Rosenborg all mulig framgang i framtiden, kvitterer Horneland.

45-åringen ble ansatt i Rosenborg før fjorårssesongen, etter å ha hatt suksess med Haugesund.

Den første sesongen ble en skuffelse, og etter en skjev start på den forsinkede 2020-sesongen var det slutt. Allerede etter tapet for Molde sist helg så det ut som Horneland ante hva som kom.

– Trøbbel, tenker jeg, svarte han da på Eurosports spørsmål om hva situasjonen ville bety for hans arbeidsforhold.

Uteble

Eurosport ventet forgjeves på Horneland i intervjusonen etter torsdagens kamp. Til sist stilte André Hansen og Pål-André Helland opp. Rosenborgs mediesjef Jørgen Stenseth informerte om at Horneland ikke ville gjøre det.

RBK-laget har tatt bare ett poeng på de tre første serierundene og er allerede åtte poeng bak Bodø/Glimt og Molde. Selv før Glimt-kampen var presset mot treneren betydelig.

Torsdag så han ut til å skulle få en etterlengtet opptur da laget med ti mann (etter Birger Melings røde kort) vendte til 2-1-ledelse. Men baklengsmål i det 87. og 90. minutt vendte kampen og sørget for at gjestene nordfra fortsetter på tabelltopp.

Mens Glimt har scoret 13 mål på tre kamper som alle er vunnet, står Rosenborg med to mål, ett poeng og behov for en ny hovedtrener.