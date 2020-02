Sjokk, vantro og finsk kollaps da Johaug vant igjen

Det ble drama mot slutten da Therese Johaug tok sin 70. verdenscupseier og sin fjerde strake seier i årets Ski Tour i Meråker torsdag.

Ingvild Flugstad Østberg tok annenplassen, og bare 4,0 sekunder skilte mellom de to. Det så lenge ut til å bli en parademarsj for Johaug, som på det meste hadde en ledelse på nesten 40 sekunder underveis på de 34 kilometerne.

Finlands Krista Pärmäkoski var ikke i stand til å gå for egen maskin og måtte støttes ut av stadion. Heidi Weng sa at hun var så sliten som hun aldri hadde vært før. Hun mente det var over grensen med et langløp bare to dager etter den knallharde sprinten i Åre.

– Dette ble et bra alternativ. Jeg tror det var bra at vi ikke gikk det oppsatte langløpet over fjellet. Det hadde nok vært surt. Dette ble en kjempefin løsning slik været ble, sa Therese Johaug.

Ensom i tet

Therese Johaug var best i den nevnte sprinten i Åre også. I det hele tatt er det lite som biter på 31-åringen fra Dalsbygda.

Men Ingvild Flugstad Østberg var svært nær i Meråker. Mye nærmere enn Johaug likte.

– Jeg prøvde bare å gå mitt eget løp, og så kom Ingvild veldig fort mot slutten. Jeg hørte at jeg hadde 40 sekunder da det sto igjen åtte kilometer til mål, og det neste jeg hørte på stadion var at det var 12 sekunder. Hun hadde en knallavslutning. Jeg måtte i kjelleren for at dette skulle gå. Jeg måtte ikke stresse, sa Johaug.

– Gikk akkurat ikke

Ingvild Flugstad Østberg har ikke all verdens med rutine fra lignende løp tidligere. Hun har aldri vært den ivrigste på å gå turrenn etter sesongslutt.

– Jeg har egentlig aldri gått lenger enn dette før jeg, og jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg disponerte løpet. Jeg er stolt av meg selv, sa Gjøvik-jenta.

Østberg trodde lenge hun var helt sjanseløs mot Johaug da hun fikk beskjed fra trener Geir Endre Rogn om at lagvenninnen var så mye som 40 sekunder foran.

– Jeg fikk litt «boost» da jeg hørte at jeg nærmet meg og følte at jeg gikk bra mot slutten. Da jeg nærmet meg den gule trøya tenkte jeg herregud, jeg tenkte at jeg kanskje hadde tatt en snarvei der ute, sa Østberg til NTB.

Østberg overtok 2.-plassen sammenlagt i skitouren. Hun har 2.06 minutter opp til Therese Johaug. Heidi Weng på 3.-plass er 2.39 minutter bak.

Ski Tour 2020 avsluttes i Granåsen med klassisk sprint lørdag og 15 kilometer jaktstart i klassisk stil søndag.

