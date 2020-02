I et oppsiktsvekkende intervju med den russiske avisen Sport, fyrer tidligere skiskytter Anfisa Reztsova løs mot Tiril Eckhoff.

Anfisa Reztsova var Russlands ankerkvinne under stafetten i OL på Lillehammer i 1994. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Reztsova mener den norske skiskytterens suksess denne sesongen skyldes «medisinsk hjelp».

– Vel, jeg kan ikke tro at Tiril Eckhoff plutselig er så overlegen i sporet. Hun utklasser konkurrentene i fem renn på rad, og er like sprek. Jeg kan ikke tro dette er mulig uten medisinsk hjelp, sier Reztsova.

Russeren, som stiller spørsmål ved hvor mange norske utøvere som er asmatikere, mener astmamedisin gjør at nordmennene presterer på et høyt nivå.



– Sykt å si



Etter søndagens jaktstart snakket Eckhoff med Expressen om de grove beskyldningene.

– Jeg hører at noen snakker dritt om meg. Men det er jo hyggelig at hun synes at jeg er i god form. Dessverre for henne kan jeg si at jeg er så ren som det går an å være, sier hun.

Langrennsdronningen Therese Johaug har fått med seg det russiske utspillet.

– Jeg er enig med Tiril. Det der er sykt å melde, sier hun til Expressen om russerens anklagelse.

Ut mot Forcade



Også franskmannen Martin Forcade blir beskyldt for dopingbruk av den russiske skiskytterlegenden, som selv vant verdenscupen i 1991 og 1992.

– Martin Fourcade er en strålende utøver, et stort talent. Men han får fremdeles en form for medisinsk støtte, sier Reztsova om en av verdens beste skiskyttere på herresiden.

Forcade svarer på beskyldningen på denne måte:

– Forhåpentligvis blir ikke alle tidligere utøvere senile. Denne har blitt det , skriver han i en melding på Twitter.

