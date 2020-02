Den OL-klare svenske bryteren Jenny Fransson har avgitt en dopingprøve med spor av et anabolt steroid.

Fransson selv avviser å bevisst ha tatt ulovlige midler og hevder noen har puttet det i drikken hennes.

Kommentator i Expressen, Tomas Pettersson, fester liten lit til forklaringen.

– For Jenny Fransson finnes det - enn så lenge - ingen formildende omstendigheter. Det finnes - enn så lenge - ingen logisk forklaring, skriver han i en kommentar.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.



Viser til Johaug-straff



Pettersson trekker parallerer til dopingsaken mot langrennsstjernen Therese Johaug, som ble dømt til utestengelse i 18 måneder.

Tomas Pettersson fra Expressen tror bryteren Jenny Fransson vil få en hardere straff enn Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Expressen-kommentatoren tror den svenske bryteren må belage seg på en lang utestengelse.

– Jeg har vanskelig for å se at hun ikke blir straffet betydelig hardere enn Johaugs 18 måneder. Johaug hadde fra dag én en forklaring på hvordan hun fikk clostebol i kroppen. Hun hadde også flere formildende omstendigheter i sin sak, da hun beviselig fulgte landslagslegens råd, skriver Petterson i kommentaren under tittelen «Hun må straffes hardere enn Johaug».

Var tatt ut til OL

Etter at det forrige uke ble kjent at Fransson hadde testet positivt på et anabolt steroid, tok den svenske bryteren til Instagram.



– Torsdag falt hele mitt liv sammen. Alt jeg har kjempet for og alt jeg står for. Hvem jeg er og hvem jeg vil bli, skrev hun i et innlegg.

Fransson var allerede tatt ut til sommerlekene i Japan. Veteranen tok OL-bronse under OL i Rio i 2016, og i fjor høst ble det sølv under VM i Kasakhstan.

– Jenny blir permanent borte fra OL-troppen og vi kommer til å ta fra henne støtteprogrammet «Topp och Talang», sier virksomhetssjef i den svenske olympiske komité, SOK, Peter Reinebo.

