Svensk ekspert om Northug: – Som en torn i hjertet

Skikongen la skiene på hylla onsdag.

Northug hadde en trøblete inngang til denne sesongen og var ikke i nærheten av å få gå i verdenscupen.

Aftonbladets kommentator Petra Thorén sier at Northug har gjort flere forsøk på å komme tilbake i godt gammelt slag, for å kunne gå under VM i Seefeld i februar.

– Han har gjort sine forsøk under høsten og vinteren, men kroppen virker ikke å svare. Det finnes en grense når man føler at det ikke kommer til å gå, sier hun til Aftonbladet.

– Blir et tomrom

Hovedtrener for mennenes sprintlag Arild Monsen og langrennssjef Espen Bjervig vil være til stede på pressekonferansen. Om opplysningene stemmer, mener Thorén at langrennsmiljøet har mistet en stjerne som har påvirket og løftet idretten til et annet nivå.



Northug har 13 VM-gull, to OL-gull og to sammenlagtseirer i verdenscupen blant sine meritter.

(VIDEO: Northug legger skiene på hylla)

– Dunder og brak



Til helgen er det renn i skandinavisk cup i Östersund, hvor det var ventet at Northug skulle stille til start. Tidligere langrennsløper Anders Blomquist, som nå jobber som ekspert for SVT, sier det vil være en stor overraskelse om Northug legger opp.

– Det vil det faktisk være, med tanke på at han har trent i hele år. Men på den andre siden - Petter har overrasket før. Han slo igjennom med dunder og brak, det er mulig at han forsvinner med dunder og brak også, sier han.

Blomquist tror ikke det er motivasjonen som stopper Northug, men er overrasket over at 32-åringen har vist dårlig form denne sesongen.

– Han har hatt problemer med å tåle trening i flere år nå. Følelsen er at det har hengt sammen med at han har presset seg i høyden. Jeg trodde at han skulle gått betydelig bedre. Jeg er litt overrasket over at det har gått så dårlig, sier Blomquist til SVT.