Northug: – Så lenge Vidar har meg på laget, sitter han trygt

Petter Northug har snudd etter at han i fjor tok et nådeløst oppgjør med landslagssjef Vidar Løfshus.

Det vakte stor oppmerksomhet i fjor da skistjernen Petter Northug gikk ut offentlig med sin kritikk av landslagssjef Vidar Løfshus.

Etter et skuffende Lahti-VM ble Northug vraket til både verdenscupen og troppen som reiste til Canada for å delta på en minitour.

Vrakingen fikk begeret til å renne over hos Northug.

Les også: Northug etter 2.-plassen: – I dag tenker Løfshus at det var et elendig nivå på Gålå

– Sitter trygt

Mosvik-ekspressen mente Løfshus hadde tråkket opp sin egen grav for sesongen, og oppfordret samtidig Løfshus til å gå av som landslagssjef.

Landslagssjef Vidar Løfshus er glad for å ha Petter Northug tilbake på landslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå har imidlertid pipen fått en annen lyd. Til Dagbladet sier Northug at de to er gode venner.

– Så lenge Vidar har meg på laget, kan han sitte i den jobben der. Da sitter Vidar trygt, sier han.

Les også: Brink etter stikk fra Petter Northug: – Det er sånn han er

– Har vært dønn ærlig



En del av konflikten mellom de to skal ha vært at Northug i 2013 valgte å droppe landslaget og satse på et privat lag.

Denne sesongen har Northug gjort comeback på landslaget.

– Når vi prater sammen, er forholdet vårt veldig ryddig. Jeg har vært dønn ærlig med ham de siste årene. Det er ting jeg har sagt til Petter på bakrommet som jeg ikke burde ha sagt. Det er utsagn som ikke Petter har likt. Hvordan jeg kommuniserer, er noe jeg må tenke på i framtida, sier Løfshus til Dagbladet, og beskriver samarbeidet med Northug som glimrende.

Les også: Sjefen om Northug: – Ikke noe fullstendig takras

(Saken fortsetter under bildet)

Petter Northug gikk sprinten under Norgescuprennet i langrenn på Gålå i Gudbrandsdalen. Han ble nummer to - kun slått av Håvard Solås Taugbøl. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Går norgescupen



Northug har hatt en blytung start på årets sesong og har blitt henvist til norgescuprenn for å finne formen. Lørdag 24. november vist nordmannen prov på gryende form da han spurtet seg inn til en andreplass på Gålå-sprinten.

Løfshus har lovet at Mosvik-ekspressen vil få sjansen i verdenscupen før VM. Selv erkjenner mosværingen at han i dag ikke har noe å gjøre på det nivået.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der, sa Northug etter Gålå-sprinten.