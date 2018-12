Klæbo forbannet på Halfvarsson: – Kan ikke gå i felt

Det går ikke på skinner for Johannes Høsflot Klæbo i sesonginnledningen. Fredag ble han rammet av uhell under verdenscupsprinten på Lillehammer.

22-åringen var best i prologen i OL-løypene fra 1994, men i utslagsrundene ble det problemer for trønderen. Avansementet fra kvartfinalene sikret han med et nødskrik etter å ha slått lagkamerat Emil Iversen på målfoto.

I semifinalen var det så bråstopp. I den siste bakken tråkket svenske Calle Halfvarsson på Klæbos stav, slik at den brakk. Dermed var dagen over for 22-åringen.

En frustrert Klæbo slo staven i snøen og viste med all tydelighet at frustrasjonen boblet i ham etter episoden.

– Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde, men det er Calle som er dårlig til å gå i felt. Jævlig unødvendig, sa Klæbo til NRK og var tydelig på at han ikke hadde noe behov for å snakke med svensken om episoden.

Halfvarsson: – Min feil

Calle Halfvarsson Foto: NTB scanpix

OL-mesteren er kjent for å være diplomatisk i sine uttalelser, men fredag kokte det under lua. Litt mildere stemt var han riktignok da han snakket med skrivende presse noen minutter.

– Kjipt at det skulle gå på denne måten. Nå var det stang ut forrige helg, og nå skulle det bli stang ut igjen. Og ekstra kjipt når jeg ikke føler jeg får gjort noe med det, sa Klæbo.

Han vedgikk at frustrasjonen var stor.

– Jeg ble sint. Jeg hater å tape skirenn, og i hvert fall når jeg føler jeg ikke får gjort noe med det, men sånn er livet, sa 22-åringen.

Halfvarsson forstår at Klæbo var sint.

– Det var min feil. Jeg tråkket av staven hans. Kjedelig. Jeg forstår at han er forbannet på meg akkurat nå, sa svensken og kalte episoden «uheldig».

Han karakteriserte samtidig Klæbos reaksjon som en smule barnslig.

Vant alt

Johannes Høsflot Klæbo Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo vant nærmest alt han stilte opp i forrige sesong, og i sprint var trønderen nærmest i egen klasse. Så langt denne sesongen har han manglet flyt.

Under åpningssprinten i Ruka sist helg røk seieren da en seierssikker Klæbo glemte å se seg til høyre på oppløpet. Der kom russiske Alexandr Bolsjunov og rappet seieren. Også da var 22-åringen forbannet på seg selv.

Fredag var han altså mest av alt frustrert på svenske Halfvarsson.

Klæbo varsler at det skal jaktes revansje på 15 kilometer fri teknikk lørdag, men innser at sjansene i minitouren er svekket.

– Det betyr mye. Jeg taper mange bonussekunder, men må bare prøve å ta revansje, sa han.