Brink etter stikk fra Petter Northug: – Det er sånn han er

Petter Northug sendte nok et stikk i retning i Sverige under sesongåpningen. – Jeg skulle helst vært foruten, svarer Jörgen Brink.

Northug ble disket etter å ha skøytet på Beitostølen fredag. Resultatet var heller ikke noe å juble for, ettersom Northug var over to minutter bak vinner Didrik Tønseth. Etter målgang trakk Northug paralleller til Brinks smell i 2003.

– Dette kan nesten minne om kollapsen til Jörgen Brink. Det var litt det samme, bare at jeg klarte å mobilisere på den siste utforkjøringen ned mot mål. Det klarte ikke Brink , sa Northug til VG.

Brink er trolig blant nordmenn best kjent for sprekken på VM-stafetten i Val di Fiemme i 2003. Sverige ledet lenge, men Brink gikk tom på den siste etappen.

Svensken selv omtaler det som trist at det er det han er blitt husket for i Norge.

– Det er trist, selv om det i dag kanskje er blitt et uttrykk heller enn at det er rettet mot meg personlig, sier Brink til svenske Expressen.

– Men da det skjedde - og lenge etter - fikk jeg faktisk veldig mye sympati fra vanlige folk i Norge, men Petter er jo som han er. Jeg hadde helst vært foruten, men det er sånn det er, fortsetter han.



Northug ikke med i verdenscupen



Den svenske skiveteranen har bestemt seg for å legge skiene på hylla etter sesongen. Brink har de siste sesongene gått langløp.

Overfor Expressen sier han at det er tid og ressurser som er årsaken til at han nå velger å legge skiene på hylla. I tillegg forteller Brink at han ikke er på det nivået som han ønsker å være.

Langt unna sitt beste



En annen skiløper som er på et nivå han ikke ønsker å være, er Petter Northug.

32-åringens oppkjøring til sesongen har vært preget av sykdom, og trønderen har gått glipp av mye trening.

Resultatene under helgens sesongåpning på Beitostølen viste at Northug er langt unna sitt beste, noe Northug selv er fullstendig inneforstått med.

Til helgen er det verdenscupåpning i Kuusamo. Northug er ikke med i den norske troppen til Finland, og han skal i stedet konkurrere under norgescupen på Gålå.