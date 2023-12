En ny meningsmåling viser at oppslutningen om Kamala Harris for første gang er høyere enn oppslutningen om Joe Biden , samtidig som det rapporteres om økende bekymring i Det hvite hus for Bidens utsikter i 2024.

Undersøkelsen fra Monmouth University viser at 81 år gamle Biden bare fikk 34 prosent oppslutning, det laveste i meningsmålingens sporing av hans administrasjon og en nedgang på 20 prosentpoeng fra toppen i april 2021, og 61 prosent misnøye.

Harris gjør det ikke noe bedre, men hennes oppslutning på 35 prosent og misnøye på 57 prosent er gode tall sammenlignet med presidenten.

Også bekymringsfullt for Bidens valgkamp er at han har en oppslutning på 24 prosent blant uavhengige, en nedgang på 14 prosentpoeng fra juli.

«Politisk farlig»

Mer enn to tredjedeler av amerikanerne misliker også presidentens håndtering av de to krisene som har preget hans administrasjon: innvandring (69 prosent) og inflasjon (68 prosent).

– Biden-administrasjonen skryter stadig av sine infrastrukturinvesteringer og en rekke positive økonomiske indikatorer. Disse tallene er kanskje riktige, men de fleste amerikanere er fortsatt preget av høyere priser som følge av den post-pandemiske inflasjonen. Det ser ut til å være dette som driver opinionen. Det er politisk farlig å fremme et budskap som i bunn og grunn forteller folk at deres egen oppfatning av situasjonen er feil, sier Patrick Murray ved Monmouth University Polling Institute.

Undersøkelsen tar også et oppgjør med presidentens valgkampbudskap om at livet blir bedre for amerikanerne takket være «Bidenomics», skriver New York Post. 69 prosent mener at landet er på feil spor, og bare 20 prosent mener at utviklingen går i riktig retning.

Misfornøyd

I offentligheten har Biden lett avfeid de dystre tallene, særlig i en hypotetisk omkamp i 2020 mot den republikanske rivalen Donald Trump.

Det tyder imidlertid på at det ser annerledes ut bak lukkede dører.

– Dere leser ikke meningsmålingene. Jeg kan gi deg ti meningsmålinger, og i åtte av dem slår jeg han i disse delstatene. Åtte av dem, sa presidenten til journalister 9. november.

Elleve dager senere skal Biden ha kalget til sine nærmeste medarbeidere over at meningsmålingstallene hans var for lave, og han ville vite hva som ble gjort med det, skriver Washington Post.

Presidenten og førstedamen Jill Biden skal også den siste tiden ha «vært opprørt» over den manglende forbedringen i Bidens anseelse, skriver avisen.

– Jeg er nødt til å stille

Monmouth-målingen omfatter ikke en sammenligning mellom Trump og Biden, men en annen fersk meningsmåling viser at Donald Trump leder med 3.5 prosentpoeng over etterfølgeren sin.

Biden har tidvis også uttrykt tilsynelatende ambivalens med hensyn til å gå til valg for en ny periode.

«Hvis Trump ikke stilte til valg, er jeg ikke sikker på om jeg hadde stilt», sa han tidligere denne måneden, før han la til: «Vi kan ikke la han vinne».

Allerede dagen etter sa Biden til journalister at «sannsynligvis 50» demokrater kan hamle opp med Trump, før han insisterte på at «jeg er nødt til å stille» og lovet å ikke trekke seg hvis Trump på en eller annen måte trekker seg.