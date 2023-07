Vil tvinge frem offentliggjøring av UFO-dokumenter

Flertallslederen i det amerikanske senatet, Chuck Schumer (D), jobber for å opprette en kommisjon med fullmakter til å deklassifisere dokumenter knyttet til det som tidligere er kalt UFO-er. Den vanlige betegnelsen i dag er «uidentifiserbare avvikende fenomener», UAP.

Dette er for å tvinge amerikanske myndigheter til å dele alt de vet om uidentifiserte fenomener. Lovforslaget har tverrpolitisk støtte i senatet, og vil mest sannsynlig også få støtte i Representantenes hus.

Tiltaket vil gjøre det mulig å slå tilbake mot konspirasjonsteoriene som omgir diskusjoner om UFO-er og frykten for at myndighetene skjuler viktig informasjon for offentligheten, skriver The New York Times.

Se video: USA klør seg i hodet over mystisk flyvende objekt

Gjenstand for spekulasjoner

Interessen for UFO-er har alltid vært stor, men fenomenet har fått mye interesse etter at flere videoer som viser uidentifiserte fenomener registrert av militære sensorer ble offentligjort av Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, i 2017.

Noen av videoene har blitt forklart som optiske illusjoner eller droner, mens andre fremstår fremdeles som uforklarlig og har med det blitt gjenstand for mange spekulasjoner.

Et stillbilde hentet fra en video offentliggjort av Pentagon viser et ukjent objekt i lufta. Gjenstanden beveger seg mot vindretningen, over skydekket, og et mannskapsmedlem på det amerikanske kampflyet sier «det er en hel flåte av dem!". Observasjonen er en av flere som omtales i en ny etterretningsrapport. Foto: AP / NTB

Avkrefter utenomjordisk fenomener

Etter anmodning fra Kongressen har Pentagon og etterretningstjenesten samlet inn mange rapporter om de uforklarlige fenomenene. Mye av dette arbeidet ønsker kongressen nå å få offentliggjort.

Amerikanske myndigheter har gjentatte ganger understreket at de uforklarlige hendelsene er luftbåren søppel, kinesisk spionasje eller værballonger på avveie.

Likevel har myndighetene vært tilbakeholdne med å dele informasjon om hendelser som ikke er fullstendig oppklart. Det er denne motviljen som gir næring til spekulasjoner på sosiale medier, i TV-innslag og i offentlige debatter, skriver The New York Times.

Derfor ønsker et tverrpolitisk flertall i det amerikanske senatet å sette ned en kommisjon som skal deklassifisere dokumenter som myndighetene har samlet inn knyttet til UFO-er.