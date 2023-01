De nye funnene kommer fram i en ny rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

Flertallet av de nye observasjonene kommer fra piloter i det amerikanske forsvaret, skriver CNN.

– Ser ut til å ha vist uvanlige flyegenskaper

Ifølge en rapport National Intelligence har den amerikanske regjeringen mottatt over 350 nye rapporter om UAP-er («uidentifisert luftfenomen») – ofte referert til som UFO-er («uidentifisert flygende objekt») – siden mars 2021. Om lag halvparten av disse er så langt uforklarlige.

«Noen av disse ukarakteriserte UAP-ene ser ut til å ha vist uvanlige flyegenskaper eller ytelsesevner og krever ytterligere analyse», heter det i rapporten.

– Hvis piloter er ute og flyr og ser noe, må de melde fra

En stor del av observasjonene skal være identifisert som blant annet ballonger, fugler eller værfenomener. Men til sammen 171 observasjoner kan ikke forklares, og er klassifisert som uidentifiserte flygende objekter, det vil si UFO-er.

Ifølge rapporten er det mulig at de mange observasjonene kan være en del av etterretningsarbeidet til en fremmed makt, uten at det fremlegges bevis for dette.

– Der man før måtte være litt modig og si at man har sett noe fly rundt, er det nå meldeplikt. Så hvis piloter er ute og flyr og ser noe, må de melde fra, forklarer Karsten Marrup, major og leder for Senter for luft- og romoperasjoner ved Forsvarshøgskolen i København, til dansk TV2.

Video: USA klør seg i hodet over mystisk flyvende objekt

– Et flymønster som vi ikke er vant til

Den betydelige økningen i observasjoner forklares også med en bedre forståelse av truslene som UFO-er kan representere mot blant annet luftfart.

– Jeg tolker det dithen at luftfenomenene kan redusere høyden veldig raskt, fly veldig fort og svinge veldig skarpt. Det er et flymønster som vi ikke er vant til fra det utstyret vi bruker i forsvaret, sier Marrup.

Ifølge den nye rapporten har det hittil ikke vært rapportert om kollisjoner mellom amerikanske fly og uidentifiserte, flyvende objekter.

Kina og Russland



Amerikanske etterforskere har så langt ikke funnet bevis for at observasjonene representerer utenomjordisk liv eller et stort teknologisk fremskritt av en utenlandsk motstander, som Russland eller Kina. Samtidig fortsetter undersøkelsene for komme til bunns i fenomenet.

I 2020 publiserte Pentagon tre videoer som viser det som ser ut til å være uidentifiserbare flygende objekter. Videoene hadde sirkulert i årevis, men det tok tid før den amerikanske Kongressen tok fenomenet på alvor.

En hemmelig UFO-enhet ble også offisielt bekreftet. Etter hvert sto flere jagerpiloter frem med sine historier om uforklarlig observasjoner.

Video: Pentagon offentliggjør tre UFO-videoer