Nå kommer noe så sjeldent som rosende ord til den utskjelte statsministeren.

«Da Europa raste inn i en internasjonal katastrofe, var det ikke lett å peke på en person som skulle være bedre rustet for å ivareta Norges interesser», skriver Tor Bomann-Larsen i kronikken «Statsminister for sin tid» i Aftenposten.

Bomann-Larsen regnes som en av Norges skarpeste og viktigste samtidsforfattere. Han har utgitt biografier, bildebøker, tegneserier, essays, politisk satire og en historisk roman. Bomann-Larsen er kanskje aller mest kjent for sine kongelige biografiske verk, og har mottatt Brageprisen og en rekke andre utmerkelser for sitt forfatterskap.

– Det er å stille verden på hodet

Forfatteren Tor Bomann-Larsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han viser til at Støre som partileder hverken har korrekt klassetilhørighet eller partidynastisk bakgrunn, og mener dette har vært påpekt til det kjedsommelige. Han mener videre det nærmest har gått sport i å hevde at regjeringen ikke kan «skylde på» internasjonale forhold.

«Det er selvsagt ikke uriktig. Men det er likevel å stille verden på hodet. Om vi liker det eller ikke, så ligger samtidens mest prekære utfordringer utenfor Norges grenser. Selv uten at klimakrisen er trukket inn i resonnementet», fastslår Bomann-Larsen.

Få andre kunne ha løst oppgaven bedre enn Støre



Han trekker paralleller til tidligere statsministre som også har regjert Norge mens det har vært krig i Europa. Selv om dagens krig har mindre geografisk omfang enn de to verdenskrigene, er Norge nå en aktiv politisk og militær bidragsyter på den ene siden av fronten, påpeker forfatteren.

I en krisetid, som det Europa står midt oppe i nå, med høy inflasjon, energiknapphet og krig, mener Bomann-Larsen få andre norske politikere kunne ha løst oppgaven bedre enn Støre akkurat nå:

«Som formann i Arbeiderpartiet vil det naturlig nok herske delte meninger om Jonas Gahr Støre. Men som sjef for regjeringen kan det vanskelig sies annet enn at den tidligere utenriksministeren er rett mann til rett tid».

Erna Solberg: – Vi hadde styrt dette landet bedre

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er Høyre-leder Erna Solberg ikke enig i. I et intervju med VG i slutten av mars sa den tidligere statsministeren rett ut at hun hadde styrt landet bedre enn Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Uttalelsen kom i kjølvannet av debatten om lakseskatt og at rike nordmenn rømmer landet.

– Det er et mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives. Regjeringen bidrar med en politikk som gjør at norske investorer forlater landet og samtidig skremmer utenlandske eiere til ikke å investere i Norge, fordi de politiske rammevilkårene forandres og er så ustabile. Vi hadde styrt dette landet bedre, med større forutsigbarhet for landets bedrifter og landets arbeidstakere, sa en selvsikker Høyre-leder.

– Økonomisk sett er Støre en katastrofe for Norge

I kommentarfeltet under kronikken til Tor Bomann-Larsen er det svært delte meninger om Støres innsats, men de aller fleste er negative.

– Økonomisk sett er Støre en katastrofe for Norge. Han pøser ut milliardsubsidier, med støtte fra Høyre selvsagt, til havvindturbiner, batterifabrikker, CO2 fangst etc, som aldri vil kunne drives lønnsomt. Pengene havner hos finansakrobater, og ledelsen i disse ulønnsomme prosjektene tar ut millionlønninger lenge før de er kommet i gang, skriver geolog og naturverner Finn Morten Bessesen.

En annen leser mener Bomann-Larsen overdriver Støres politiske innsats. En tredje skriver at å «forsvare og fremheve 'tåkefyrsten' som en god leder er ganske modig, eller stupid».

Det er langt mellom lovordene i kommentarfeltet i Aftenposten, selv om statsministeren også får ros for håndteringen av krigen i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har måttet håndterer store kriser som krig, pandemi, inflasjon, strømsjokk og rentestigning på sin vakt. Foto: Heiko Junge / NTB

– Umulig for en legmann å få oversikt over virvaret

I januar skrev en annen forfatter, Jan Kjærstad, et åpent brev til Jonas Gahr Støre, gjengitt i Aftenposten. Under overskriften «Skal strømprisene bli Arbeiderpartiets undergang» lot han sin store frustrasjon over høye strømpriser og et uforståelig strømsystem gå utover statsministeren. Han stilte dessuten spørsmålet alle er opptatt av: Hvorfor har vi fått rekordhøye strømpriser i kraftlandet Norge?

Forfatter Jan Kjærstad. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

«Hvorfor skal staten ha inn så mange titalls milliarder på den dyre strømmen? Halvparten går til ulike former for strømstøtte, men bør ikke også resten gis tilbake til innbyggerne? Nå sluses det elegante inn i budsjettet – som om vi plutselig var pålagt en ekstra skatt. Og hva med alle disse strømselskapene med sine lokkende avtaler, trenger vi dem i det hele tatt? Selv melder jeg pass. Jeg sitter med en følelse av at det er umulig for en legmann å få oversikt over virvaret av brikker, orientere seg i dette kaoset av motstridende påstander og forklaringer, og jeg tenker at det ikke burde være sånn, at det er et indisium på politikerne har brakt landet inn i et uføre», skrev Kjærstad.

– Vi valgte det siste

Tre dager senere kvitterte Støre på Kjærstads brev i en lengre kronikk hvor han gir forfatteren anerkjennelse for å sette ord på det mange nordmenn er opptatt av akkurat nå.

«Takk for brevet, Jan Kjærstad. Det er bra at vi har en god samtale om disse viktige spørsmålene. Fremover må vi bygge ut nok kraft og nok nett og sikre at det hver gang, hver døgn, hver uke hele året er forsvarlig tilgang på rimelig elektrisitet», skrev Støre.

Samtidig viste han til at selv i år med god forsyningssikkerhet kan Norge være avhengige av kraftforsyning fra andre land i timer, dager eller uker.

«Utveksling med andre land er altså nødvendig fordi vi ikke har konstant kraftoverskudd, heller ikke i år med god fyllingsgrad i magasinene. Om vi ikke vil utveksle, kan vi velge mellom to alternativer: Vi kunne rasjonere og kutte ut forbruk eller importere fra landene rundt oss. Vi valgte det siste», skrev Støre, og la til at utbygging av store kraftreserver vil kreve omfattende naturinngrep og enorme investeringer av infrastruktur som vil stå ubrukt det meste av tiden.