– Det er ikke så lett å være solidarisk. I hvert fall ikke om det har en kostnad for deg. Ofte er alt snakk om solidaritet fordekt i egoisme, først og fremst designet for å ivareta egne interesser. sier HR Norge-sjef Even Bolstad om AFP-ordningen til HRmagasinet.

Bolstad har vært kritisk til AFP-ordningen, altså avtalefestet pensjon, i mange år.

Faller utenfor

En videreføring av AFP-ordningen vil føre til at noen grupper faller utenfor skriver Bolstad og utdyper at AFP opprinnelig var en ordning tiltenkt såkalte «slitere» som ofte jobbet innenfor industri.

Men undersøkelser gjennomført av HR Norge og Kantar forteller at du ikke lenger finner «sliterne» i industrien.

Even Bolstad mener politikerne har berøringsangst om AFP. Foto: HR Norge.

De nye sliterne

En undersøkelse utført av Kantar og HR Norge viser at «sliterne» ikke lenger er i industrien. Undersøkelsen viser at de nå finnes i kvinneyrker karakterisert med mindre utdanning, fysisk arbeid og moderat inntekt.

– Er du kvinne med lav utdannelse, lav inntekt og jobber innen varehandel, helse eller i renholdsbransjen, får du mest sannsynlig ikke muligheten til å ta ut AFP, sier Bolstad til Nettavisen.

Hva er AFP? AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skriver organisasjonen Norsk Pensjon. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Berøringsangst

HR Norge-lederen mener politikerne har berøringsangst, og mener det skyldes at et flertall av oss har AFP.

Bolstad sammenligner AFP med en gordisk knute, og mener at slike knuter kutter man rett av:

– Staten – du og jeg – kan trekke seg ut av finansieringen av den private pensjonsordningen AFP nå har blitt og i stedet overlate til eierne å sikre økonomisk bærekraft ved å justere innskudd, innretning og omfang, sier Bolstad.