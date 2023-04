(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen).



PRIVATØKONOMI: Med brask og bram ble Egen pensjonskonto lansert i 2021, og mer enn 1,5 millioner ansatte i privat sektor med innskuddspensjon fikk Egen pensjonskonto.

Inn på denne kontoen ble også alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere flyttet, med mindre den ansatte reserverte seg. Dermed fikk de aller fleste langt lavere årlige gebyrer på sin pensjonssparing. Enkeltstående mindre pensjonskapitalbevis kan nemlig ha totale kostnader på over fem prosent i året.

Ikke for alle

– Egen pensjonskonto har vært en suksess, det tror jeg alle er enige om, sier Tommy Dilling, leder for Nordnet Livsforsikring.

– Men det er noen som ikke har fått være med på festen, påpeker Dilling.

For det er bare de som jobber i privat sektor som fikk tildelt en Egen pensjonskonto.

De som har pensjonskapitalbevis og som nå jobber i offentlig sektor, er studenter, pensjonister eller hjemmeværende, fikk ingen slik konto, og har heller ikke adgang til å opprette en.

– De som har flere pensjonskapitalbevis har adgang til å slå disse sammen hos en leverandør og oppnå lavere kostnader, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

– Og det bør de definitivt gjøre.

800 millioner

– Men dessverre ser vi at altfor få faktisk gjør det, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

– Pensjon fremstår som uoversiktlig og komplisert for mange og var også bakgrunnen for opprettelsen av Egen pensjonskonto.

– Det var også årsaken til at man valgte å ta det ganske dramatiske grepet med passivt samtykke når gamle pensjonskapitalbevis ble overført til Egen pensjonskonto med mindre man reserverte seg, sier Jensen.

Jensen var aktivt involvert i opprettelsen av systemet for Egen pensjonskonto gjennom sin rolle i Forbrukerrådet.

Finansdepartementet anslo før innføringen av Egen pensjonskonto at pensjonskundene ville spare anslagsvis 800 millioner kroner i året i form av lavere kostnader på pensjonskapitalbevis, primært ved bortfall av administrasjonsgebyr samt lavere forvaltningskostnader for pensjonskapitalbevisene. Besparelsen på 800 millioner kroner var knyttet til pensjonskapitalbevis på til sammen mellom 200 og 250 milliarder kroner. Tre fjerdedeler av disse ble flyttet inn i Egen pensjonskonto, og Finans Norge har anslått at det nå står 55,8 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis utenfor ordningen.

– En fjerdedel av den antatte besparelsen på 800 millioner kroner, altså ytterligere 200 millioner kroner kan ennå tas ut, anslår Sættem

Statistikk fra Finans Norge viser at rundt en million pensjonskapitalbevis tilhører personer som ikke har Egen pensjonskonto. Noen har to eller flere pensjonskapitalbevis, og derfor er det anslagsvis en halv million nordmenn som har slike pensjonskapitalbevis uten å ha Egen pensjonskonto.

En million pensjonskapitalbevis er flyttet inn i Egen pensjonskonto, mens rundt 250.000 avtaler ikke er flyttet inn i Egen pensjonskonto fordi eieren har reservert seg mot dette.

Vil ha en endring

Nå ønsker Nordnet og Forbrukerrådet at også de som ikke har fått Egen pensjonskonto skal få de samme mulighetene til besparelser.

– Vi mener at dette må gjøres noe med, sier Tommy Dilling.

– Et forslag er å utvide Egen pensjonskonto til også å inkludere pensjonskapitalbevisene i den infrastrukturen som ligger der, slik at Pensjonskontoregisteret kan brukes til pensjonskapitalbevisene også.

– Vet å «døpe om» pensjonskapitalbevis til selvvalgt Egen pensjonskonto vil kostnadene automatisk gå ned, mener Sættem.

Han begrunner det med at de store livselskapene har lavere kostnader for selvvalgt Egen pensjonskonto enn for pensjonskapitalbevis. De mindre aktørene har derimot like kostnader på disse to produktene.

– Det er påfallende at de store livselskapene har administrasjonsgebyr på pensjonskapitalbevis, men ikke på selvvalgt Egen pensjonskonto, når begge er individ-produkter, sier Sættem.

De store pensjonsleverandørene, som har mange frittstående pensjonskapitalbevis, har imidlertid selv lite incentiv til å endre systemet, ettersom de får gode inntekter årlig fra sløve kunder som ikke flytter sine pensjonskapitalbevis.

Elektronisk flytting

– Et minstekrav mener vi nå bør være at det tilrettelegges for elektronisk flytting av pensjonskapitalbevis via Pensjonskontoregisteret, sier Dilling.

– Med en slik ordning ville det vært langt enklere for folk flest å få flyttet og samlet pensjonskapitalbevis.

Da Egen pensjonskonto ble innført var LO og NHO blant initiativtakerne.

– I og med at gruppen som ikke har fått Egen pensjonskonto er veldig lite ensartet, har de heller ikke noen store interessegrupper som kan kjempe for dette på deres vegne, sier Dilling.

Ettersom pensjonssparingen blir til et pensjonskapitalbevis idet man går av med pensjon og utbetalingene starter, er pensjonister den største gruppen som rammes.

– Og det er jo et paradoks at kostnadene for forvaltning av midlene minst dobles idet man går av med pensjon, påpeker Sættem.

Dette er Egen pensjonskonto Alle nordmenn med en aktiv innskuddspensjonsavtale gjennom arbeidsgiver i privat sektor har fått opprettet Egen pensjonskonto.

Kontoen står hos den aktøren nåværende arbeidsgiver har valgt. Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold er flyttet over til denne leverandøren, dersom ikke den ansatte reserverte seg mot det.

Arbeidsgiver dekker forvaltningshonorar for den aktive pensjonssparingen, den ansatte må selv betale forvaltningshonoraret for den delen som omfatter tidligere pensjonskapitalbevis.

Det er mulighet for å bytte ut arbeidsgiverens leverandør med en selvvalgt leverandør. Da må arbeidsgiver kompensere den ansatte, ved å utbetale et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. Den ansatte må selv dekke forvaltningshonoraret og eventuelt administrasjonsgebyr både for den aktive pensjonssparingen og pensjonskapitalbevisene.

Informasjon om aktive pensjonsavtaler og tidligere pensjonskapitalbevis er tilgjengelig i portalen Norsk pensjon.

– Sett fra et forbrukerperspektiv er vi ikke helt i mål med dagens versjon av Egen pensjonskonto, ettersom det bør være mulig å få flere produkter inn. Vi må tørre å ta også disse skrittene, sier Jensen.

– Hva mener Finans Norge?

– Myndighetene tok en modig og viktig beslutning ved etablering av egen pensjonskonto og automatisk samling av pensjonskapitalbevis i arbeidsgivers kollektive tjenestepensjonsordning, sier Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

– Bransjen og Finans Norge har brukt mye tid og ressurser på å utvikle og etablere en god infrastruktur for å håndtere denne radikale endringen i innskuddspensjonsloven. Finans Norge oppfatter at det i dag ligger til rette for et velfungerende flyttemarked og konkurranse i markedet for pensjonskapitalbevis. Eventuelle strukturelle endringer for pensjonskapitalbevis må skje innenfor de rammer som myndighetene legger til rette for.

Vil ha mer indeks

En av gruppene som opplever høye kostander på pensjonskapitalbevis er dem som er pensjonister.

– Når man slutter og blir pensjonist vil man måtte dekke kostnadene for administrasjon og forvaltning selv. Da blir man brått mer sårbar dersom pensjonsleverandøren tar høye kostnader, sier Sindre Farstad, seniorrådgiver pensjon i Pensjonistforbundet.

– Dersom man ikke foretar egne fondsvalg, vil pensjonskapitalen bli plassert inn i pensjonsleverandørens standardportefølje. Vi gjorde en gjennomgang av fondene i standardporteføljene for noen år siden, som viste at det med få unntak tas relativt høye forvaltningsgebyr, og at prisen for kunden kunden hadde blitt nesten halvert hvis man hadde gjort et eget fondsvalg og satt sammen nøyaktig den samme porteføljen som standardporteføljen.

Pensjonistforbundet mener at standardporteføljene bør bestå av flere indeksfond med lave kostnader.

– Dette vil være et viktig tiltak for å sikre mest mulig pensjon for pengene. Med en overgang til indeksfond bør det være rimelig å forvente forvaltningskostnader ned mot 0,2 til 0,3 prosent i året, mot dagens nivåer som kan være tre til fem ganger så høye. At en så lav andel av kundene tar aktive valg av pensjonsleverandør eller fond, taler for at vi bør ha gode standardløsninger for de som ikke har interesse av eller kompetanse til å foreta egne fondsvalg eller slå sammen pensjonskapitalbevis.

Slik flytter du pensjonskapitalbevis Sjekk Norskpensjon.no for å få oversikt over dine pensjonskapitalbevis.Finn frem pensjonsleverandører og avtalenumre.

Finn ut hvor du ønsker å flytte pensjonskapitalbeviset til (sjekk for eksempel Finansportalen)

Gå inn på nettsidene til pensjonsselskapet du ønsker å flytte til, oppgi avtalenumrene dine, og gjennomfør flyttingen.

Ingen planer

Finansavisen har spurt Finansdepartementet om det er planer om ordninger som gjør det lettere også for de som ikke har fått Egen pensjonskonto å flytte og samle sine pensjonskapitalbevis.

– Du kan flytte og samle pensjonskapitalbevis selv om du ikke har egen pensjonskonto, sier statssekretær Jakob Bjelland (Sp).

– Dette kan være aktuelt for personer som har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, men som ikke har vært ansatt i en bedrift med innskuddspensjonsordning etter at reglene om egen pensjonskonto ble innført. Personen må da selv ta initiativ til å flytte og samle sine pensjonskapitalbevis og må selv velge hvilken institusjon pensjonskapitalbevisene skal samles i. Det er ikke planer om endringer i disse reglene.