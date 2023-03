I en kronikk i VG stiller Frp-nestoren spørsmål om Fosen-dommen i Høyesterett er avsagt på feil grunnlag.

Hagen skriver at det for ham er ubegripelig at Høyesterett i dommen har definert reindrift som utøvelse av en kultur.

«Jeg tror faktisk de fleste vil være enig med meg i at reindrift først og fremst er en næringsvirksomhet som kjøttproduksjon med okser, kuer, sauer og kyllinger», heter det blant annet i kronikken.

Han skriver også at det ikke står verken i FNs konvensjon eller Norges grunnlov «at det å drive reindrift er en kultur og ikke en næringsvirksomhet».

Hagen skriver at det er nødvendig med langt mer grundige undersøkelser av i hvor stor grad turbinene egentlig hindrer reinen i å beite.

Han peker på at et vitne i lagmannsretten mente turbinene ville ha stengt ute et område på totalt 44 prosent av beiteområdet for reinen, men at andre hevder det utgjør 13 eller 18 prosent.

«Hvis slike undersøkelser viser at reinen fortsatt beiter i nærheten av turbinen slik at tallet 44 er feil, så bør det fremsettes et krav om gjenåpning av høyesterettsdommen», heter det i kronikken.