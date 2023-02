Onsdag sa Rødt , som eneste parti, nei Ukraina-forliket i Stortinget. Regjeringen har foreslått at landet skal få totalt 75 milliarder kroner, 15 milliarder kroner årlig i fem år.

Det til tross, blant annet, for at en meningsmåling utflørt av Opinion for Altinget og ABC Nyheter torsdag viste at 66 prosent av Rødts velgere er imot partiets nei-standpunkt til våpenleveranser til Ukraina.

Det er bred enighet med flertallet på Stortinget om pakken, unntaket er altså Rødt. Det får Fremskrittspartiets leder, Sylvi Listhaug, til å reagere kraftig.

– De har sviktet det ukrainske folket i snart ett år ved at de har nektet å gi Ukraina våpenhjelp. Det er et ubestridelig faktum at Ukraina hadde tapt krigen for lenge siden hvis ikke Vesten hadde gitt dem omfattende våpenhjelp. Rødt sitt største hatobjekt USA fortjener stor honnør for å ha gitt våpenhjelp til Ukraina for over ufattelige 200 milliarder kroner, sier Listhaug til ABC Nyheter.

– I utakt med sine velgere

Frp-lederen mener partiet viser sitt sanne ansikt.

– Rødt viser sitt sanne ansikt i spørsmålet om våpenhjelp til Ukraina og det bør alle som støtter det ukrainske folkets sin frihetskamp legge merke til. Et stort flertall av deres velgere støtter også norsk medlemskap i Nato, så også på dette viktige spørsmålet er de klart i utakt med sine velgere.

Videre sier Listhaug at Rødt sine velgere er åpenbart mer oppgående enn ledelsen i partiet.

– Mitt råd til Rødt er å begynne å forholde seg til virkeligheten og ta et oppgjør med sterke konspiratoriske krefter i eget parti som mener krigen er NATO og USA sin skyld, tordner Frp-lederen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er i sitt svar tydelig på at partiet støtter Ukrainas legitime forsvarskamp, og at Rødt har stilt seg bak omfattende politisk, økonomisk og humanitær støtte til Ukraina.

– Samt norske forsendelser av ikke-dødelig forsvarsmateriell, som omfatter sambandsutstyr, utrustning til soldater og antidronesystemer. Selv Natos generalsekretær uttalte nylig at denne typen støtte er høyt verdsatt, sier Moxnes til ABC Nyheter.

Slår tilbake mot Listhaug

Moxnes fastslår at Rødt også går inn for å ramme Putin -regimet enda hardere ved å utvide de harde sanksjonene mot Russland.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes slår tilbake mot Sylvi Listhaug. Foto: NTB

– Rødt har foreslått på Stortinget at Norge tilslutter seg det ukrainske initiativet for å opprette et spesialtribunal for å straffeforfølge Putin-regimet for angrepskrig.

Moxnes kommer med et stikk tilbake til Sylvi Listhaug.

– Hvis jeg var Sylvi Listhaug ville jeg ikke vært så høy og mørk. Frp har stilt seg utenfor Nansen-programmets del om ekstrabevilgning til land som er særlig rammet av krigens ringvirkninger ellers i verden. Det strider med arven etter Nansen, som fikk fredsprisen for sitt banebrytende humanitære arbeid som også handlet om å ikke gjøre forskjell etter land på ofrene for humanitære kriser, sier Rødt-lederen.

Melby: – Flau politisk linje

Venstre-leder Guri Melby er heller ikke nådig i sin omtale av Rødt.

– På en ellers historisk dag setter Rødt partipolitisk spill over Ukrainas forsvar av landet sitt. Politikerne deres er i utakt med deres egne velgere som støtter våpenstøtte til Ukraina, i likhet med de fleste nordmenn. Det burde vært et tankekors for partiledelsen som forsvarer en flau politisk linje, sier Melby til ABC Nyheter.

Guri Melby langer ut mot Rødts politikk. Foto: NTB

– For Rødt kommer utdatert ideologi og politiske kjepphester i første rekke og støtte til Ukraina deretter, legger Venstre-lederen til.

Olaug Bollestad, leder for Kristelig Folkeparti, reagerer også på Rødts nei.

– Jeg er skuffet over at Rødt ikke er med i denne historiske støtten til kampen mot Russlands illegitime invasjon av Ukraina, sier Bollestad til ABC Nyheter.

Anklager andre partier for politisk spill

Moxnes mener Rødt ikke sa nei til å inngå i et Ukraina-forlik, og hevder andre partier har valgt å nekte Rødt å inngå i avtalen.

– Vi ønsket hele veien å inngå istørstedelen av avtalen, og vi ba om å få stå bak alt annet enn militær støtte utover militært b-materiell, fordi vi støtter avtalens økonomiske rammer, varighet og øvrige innhold. Hadde det vært opp til Rødt hadde denne avtalen samlet partiene på alle punkter hvor det er grunnlag for det. Dessverre har andre partier valgt å nekte Rødt å inngå i avtalen og bruker nå anledningen til politisk spill og splittelse som undergraver den enigheten som finnes om å støtte Ukraina.

Avslutningsvis sier Moxnes at Rødt vil sikre enstemmighet på alle punkter i avtalen når den skal behandles i Stortinget.

– Så vil vi ellers stemme i tråd med det som per i dag er vedtatt politikk om ikke å stille oss bak militær støtte utover militært b-materiell. Debatt i Rødt om hvordan vi skal stille oss til våpendonasjoner fra norsk side går fram til landsmøtet i april.