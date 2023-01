Nye trusler fra Kreml

Medvedev, som har vært russisk president og er en nær alliert av president Vladimir Putin skriver på Telegram at «å bekjempe en atommakt i en konvensjonell krig, kan utløse en atomkrig». Utsagnet kommer dagen før Ukrainas allierte møtes på flybasen Ramstein i Tyskland. Medvedev påpeker at ingen atommakter har tapt en konflikt som er avgjørende for deres skjebne.

Uttalelsen er i tråd med Russlands atomvåpendoktrine, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Den russiske regjeringens talsperson Dmitrij Peskov advarer også og sier at ukrainske angrep mot Krim vil være «ekstremt farlig». Russland annekterte halvøya i 2014, men dette er ikke internasjonalt anerkjent.

Peskovs advarsel kommer etter at New York Times skrev at amerikanske tjenestemenn beveger seg i retning å støtte Ukraina i å angripe halvøya i Svartehavet.

– Dette vil løfte konflikten til et nytt nivå, som ikke lover godt for europeisk sikkerhet, sier Peskov.