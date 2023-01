– Hvis Europa fortsetter denne politikken, vil de bli dratt inn i en krig, trolig inn i en atomkrig. Krigen kan spre seg, skriver Medvedtsjuk i den russiske storavisen Izvestija.

I april 2022 ble han arrestert av ukrainsk etterretningstjeneste, anklaget for høyforræderi i hjemlandet Ukraina.

Løslatt i fangeutveksling



Medvedtsjuk er en ukrainsk oligark og tidligere topp-politiker i Ukraina. Fra 2002 til 2005 var han stabssjef for den daværende ukrainske presidenten, Leonid Kuchma. I 2004 var han valgkampleder for Viktor Janukovitsj, som er ettersøkt for landsforræderi.

Les alt om krigen i Ukraina!

Medvedtsjuk regnes som en nær venn av president Putin og ble nevnt som en mulig kandidat for en mulig russisk-støttet president dersom Russland hadde lykkes med å ta Kiev.

Da krigen brøt ut 24. februar i fjor, ble han fratatt passet og satt i husarrest. Han klarte å rømme, men ble senere pågrepet igjen. Etter en fangeutveksling med Russland, ble 68-åringen løslatt i fjor høst. Nå er han aktiv med å spre sine teorier om krigen til det russiske folk.

– Nå er det bare to alternativer

Russlands president, Vladimir Putin Foto: Sergei Guneyev / AP/NTB

I en ny kronikk advarer han vestlige ledere på sterkeste mot å støtte Ukraina med våpenhjelp, og sier det bare er et tidsspørsmål før det smeller dersom Vesten ikke snart gjør retrett.

Han mener krigen trolig eskalere og spre seg til flere land hvis det ikke snart kommer en diplomatisk løsning på den svært blodige krigen.

– Nå er det bare to alternativer: Å gå over til en verdenskrig og en atomkonflikt, eller starte på nytt en nedtrappingsprosess, der alle parters interesser må inkluderes. Her er det nødvendig å erkjenne politisk at Russland har interesser som må tas hensyn til, skriver Viktor Medvedtsjuk.

– Kan tyde på at det er et budskap Russland ønsker å få ut

Han mener Vesten bærer all skyld for krigen, og at den til slutt ble uunngåelig for Russland.

Innlegget skal allerede være spredt via mange prorussiske medier. Selv ledelsen i Kreml skal ha diskutert synspunktene som fremkommer i artikkelen, som var et tema under mandagens pressekonferanse i Kreml.

– Det som er spesielt verdt å merke seg er at artikkelen også er omtalt i andre russiske medier, som kryssreferanser, og det kan tyde på at det er et budskap man ønsker å få ut, sier Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internasjonale Studier (DIIS), til dansk TV2.

Hevder Nato aldri gjorde slutt på Den kalde krigen

Ett av Medvedtsjuk hovedpoeng er at Ukraina og Russland har et sterkt brorskap, og at det er Vesten, med Nato i spissen, som har ignorert Russlands interesser over lang tid og skapt splid mellom de to største landene i Europa.

– Psykologisk ble ukrainerne vendt mot russerne gjennom endringer i utdanningsprogram, kultur og nasjonale medier. Og alt flyttet vekk under dekke av demokratiske reformer og positive endringer støttet av vestlige og internasjonale organisasjoner, skriver Medvedtsjuk.

Han hevder Nato aldri gjorde slutt på Den kalde krigen, men fortsatte med skyggekrig.

– Det kan være vanskeligere å avvise ideene hans fordi han faktisk er ukrainer og kjenner landet og har vært en høytstående spiller i Ukraina. Derfor kan det gi gjenklang hos noen når han sier at skylden ikke ligger hos Russland, men hos Vesten, sier Russland-forsker Flemming Splidsboel.