Krigen mellom det ukrainske og russiske broderfolket skaper dype sår. Russere som kjemper på ukrainsk side sier de gjør det av kjærlighet til Russland.

– I det øyeblikket krigen brøt ut, visste jeg med en gang at jeg ville gå og forsvare Ukraina, forteller Igor Volobuev i et intervju med The Guardian i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

– Jeg elsker fedrelandet mitt

50-åringen har ukrainske røtter, men har russisk pass. Han har bodd det meste av livet i Moskva.

– Jeg elsker fedrelandet mitt, men vi må avslutte dette systemet. Jeg håper jeg kan reise hjem etter krigen, sier Volobuev.

Han er ingen hvem som helst. Volobuyev er tidligere visepresident i Gazprombank, Russlands tredje største bank. Kort tid etter krigsutbruddet hoppet han av til Ukraina

Av Ukrainas nærmere 45 millioner innbyggere er andelen russere beregnet til 17,3 prosent, ifølge SNL. Hvor mange av disse som sympatiserer med Putins krig, er uvisst, men all opposisjon og kritiske røster blir slått knallhardt ned på.

En ny lov, undertegnet av Putin, kan gi kritikere inntil 15 års fengsel.

Russere splittet i synet på Putins krig



I følge meningsmålinger i Russland slutter et klart flertall opp om krigføringen. Men ytringsfriheten har dårlige kår, demokratiet er knust og opposisjonen er kneblet. Samtidig er det stor usikkerhet om hvorvidt målingene fanger opp stemningen i landet.

Ifølge eksperter er det store generasjonsforskjeller. Mye tyder på at de unge er mer kritiske til krigen enn den eldre generasjonen, skriver Dagsavisen.

Om lag en tredel av befolkningen støtter Putin. Disse består hovedsakelig av eldre, konservative og folk på landsbygda. En annen tredel er imot Putins regime. Dette er ofte unge og liberale i byene. Den siste tredelen er mer eller mindre likegyldige.

– Jeg kunne ikke være en del av denne forbrytelsen

Blant russere i Ukraina som har grepet til våpen for å kaste ut sine blodsbrødre fra ukrainsk territorium, er 50 år gamle Igor Volobuev.

– Jeg kunne ikke være en del av denne forbrytelsen. Jeg var allerede kjent for offentligheten, så jeg kunne si fra, sier den høyprofilerte russiske avhopperen.

Etter å ha rømt til Ukraina må han være forberedt på hevnaksjoner.



I flere uker etter at han forlot Russland forsøkte han å overbevise ukrainske tjenestemenn om å gi ham ukrainske dokumenter for å kunne verve seg til militærtjeneste.

– Putin har allerede brakt Russland til en katastrofe

Da dette viste seg å by på juridiske utfordringer, meldte han seg i stedet som frivillig til den væpnede motstandsgruppen «Frihet for Russland»-legionen.

Dette er militær enhet som utelukkende består av russiske statsborger. Legionen er likevel en del av de ukrainske væpnede styrkene.

– Russland har ingen fremtid. Jeg tror dette landet vil gå i oppløsning. Putin har allerede brakt Russland til en katastrofe, sa Igor Volobuev under et pressetreff på Uavhengighetsplassen i Kyiv i slutten av april, ifølge Reuters.