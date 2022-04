Norge har donert luftvernsystem til Ukraina

Regjeringen donerer Forsvarets beholdning av Mistral luftvernmissiler, som tilsvarer om lag 100 missiler.

– Mistral-luftvernsystem er et effektivt våpen som har blitt brukt i Sjøforsvaret, og som vil være til stor nytte for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding onsdag.

Skal fases ut i Norge

Mistral-systemet har blitt benyttet på mineryddere og korvetter. Det er en type luftvern som Forsvaret har planlagt å erstatte og vil ikke få konsekvenser for den nasjonale beredskapen, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Missilet skal fases ut av det norske Forsvaret, men det er fortsatt et moderne og effektivt våpen som vil være til stor nytte for Ukraina. Også andre land har donert lignende våpensystemer, sier Gram.

Våpnene er allerede sent ut av landet, opplyser departementet. Tidligere er det besluttet å donere til sammen 4.000 panservernraketter av typen M72 og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning.

Hjelper «mest sannsynlig»

Mistral luftvernmissiler er et kortdistansevåpen som brukes fra kjøretøy, skip eller helikopter.

Våpenleveransen vil mest sannsynlig hjelpe Ukraina, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen (LKS) Lars Peder Haga til NRK.

– Dette er først og fremst et våpensystem for å beskytte seg for kamphelikopter og lavthengende kampfly, sier han.

Haga sier at det også blir brukt som et selvforsvarsvåpen for marine fartøy.

Bør vurdere å sende mer

Høyres Ine Eriksen Søreide sier at de har gitt regjeringen full støtte til å donere luftvernsystemet.

– Regjeringen må være raske i beslutningene og har Høyres støtte også til å gi tyngre forsvarsvåpen, sa hun i Politisk kvarter på NRK.

Venstre mener at regjeringen må vurdere å også sende mer moderne våpen til Ukraina, som den norske våpensystemet Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (Nasams).

– Regjeringen har fortsatt ikke gitt penger til Ukraina så de kan gjøre sine egne våpeninnkjøp. Slik krigen utvikler seg, så er det nødvendig at vi også sender mer, inkludert pengestøtte. Dette må vi gjøre enten alene eller i samarbeid med EU, sier Ola Elvestuen.

MDG skal ha en formell diskusjon om donasjonen torsdag, men nestleder Arild Hermstad sier at partiet har støttet regjeringens beslutning om å sende våpen fra starten av.