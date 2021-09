Under fredagens partilederdebatt i Bodø ble det igjen snakk om politikernes bruk av Stortingets ordning for pendlerboliger. Etter at Krf-partileder Kjell Ingolf Ropstad hadde måttet svare for seg, rettet programleder Fredrik Solvang blikket til SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken fikk spørsmål om saken med sin nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms, som får gratis pendlerleilighet – til tross for at han eier en leilighet i hovedstaden.

– Jeg synes det er litt rart å trekke fram Fylkesnes sin sak her. Han har fått klar beskjed om at alle regler er fulgt, han har også opptrådt i tråd med intensjonen i boligpendlerregelen, da han har bolig og utgifter i Tromsø, svarte Lysbakken, som for øvrig er glad for at regelverket skal gjennomgås.

Lysbakken sa videre at personer som eier to boliger, gjerne må stemme SV, men at partiet skal innføre et skattesystem som gjør sekundærboliger ulønnsomme.

– Hvorfor har da Fylkesnes selv sagt at han ønsker å stramme inn disse reglene, hvis det er helt greit det han har gjort, spurte Solvang.

– Han har forholdt seg til reglene som de er, sa Lysbakken, som mener SV har vært konsekvente i å ønske å stramme inn reglene.

Han sa videre at dette ikke var en sak hvor det var grunnlag for å henge ut SV-nestlederen.

– Var det riktig av ham å gjøre det, spurte Solvang.

– Han har fulgt regelverket til punkt og prikke.

– Uavhengig av om han har fulgt regelverket, synes du det var riktig av ham å gjøre det?

– Jeg synes ikke det er en diskusjon som hører hjemme i denne sammenhengen.

– Du vil ikke svare på det, spurte Solvang.

– Det er en helt annen sak. Jeg krever at våre representanter følger reglene, og intensjonen i reglene, og det gjør de. sa Lysbakken.