Under partilederdebatten fredag kveld utfordret programleder Fredrik Solvang Støre på at han tidligere har sagt at han har større slektskap til Erna Solberg enn Bjørnar Moxnes, fordi «Høyre har et demokratisk og parlamentarisk sinnelag, mens Rødt har en vei å gå der».

– Ja, jeg husker det, og det var gripende godt sagt, sa Støre, til latter fra salen.

Han presiserer imidlertid at dette ble sagt om den historiske tradisjonen med parlamentarisk demokrati.

– Rødt kommer fra en autoritær tradisjon, det er noen elementer igjen. De skal innføre et kommunistisk samfunn. De har syn på en del løsninger som jeg er uenig med, men i den praktiske politikken er det mange saker vi kan samarbeide om, sier Støre.

Han avsluttet med å kalle seg en «samarbeidets mann» og påpeke at partiene på venstresiden skal snakke godt sammen dersom de lykkes med å fjerne det borgerlige flertallet.