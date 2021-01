Washington-opptøyene kan bety slutten på Trumps grep om republikanerne

Opptøyene og inntrengningen i kongressbygningen var både overrumplende og forutsigbart, og et resultat av at Det republikanske partiet har muliggjort hans destruktive atferd, skriver AP dagen derpå.

Nå vil onsdagens hendelser muligens stå igjen som det som fikk partiet til å innse at det har oppmuntret Donald Trump til å påstå at presidentvalget ble stjålet fra ham, fastslår det amerikanske nyhetsbyrået.

Allerede da Trump var presidentkandidat i 2016, lot republikanere flere oppsiktsvekkende uttalelser passere. Blant annet lot de være å reagere da Trump ba sine tilhengere «banke skitten ut av» andre demonstranter.

Iherdige Trump-forsvarere

Mindre enn et år etter at han ble innsatt, hevdet ledere i partiet at hans uttalelser ble tatt ut av kontekst da han sa at det var «veldig fine mennesker» på begge sider etter en «hvit makt»-demonstrasjon som endte med at en ung kvinne ble kjørt ned og drept av en nynazist.

Og i fjor sommer så de fleste republikanske ledere vekk da Trump fikk sikkerhetsstyrker til å fjerne hundrevis av fredelige demonstranter foran Det hvite hus slik at han kunne bli fotografert med Bibelen i hånda ved et kapell.

President Donald Trump fikk ryddet unna demonstranter før han med bibelen i hånd snakket utenfor St. Johns kirke like ved Det hvite hus i Washington. Hendelsen har provosert mange. Foto: Patrick Semansky/NTB scanpix

Etter den voldelige stormingen av kongressbygningen er det imidlertid ingen tegn til at partifellene vil ta ham i forsvar. Nå antyder selv noen av Trumps mest trofaste støttespillere at de tar avstand fra ham.

Blant dem er senator Lindsey Graham som uttaler at «nok er nok». En annen er Nancy Mace, som sitter i Representantenes hus, som går så langt som å si at «det Trump oppnådde ved makten, ble visket ut i dag».

Flukt fra Det hvite hus

Samtidig har flere av Trumps nærmeste rådgivere og medarbeidere varslet at de forlater Det hvite hus, knapt to uker før han offisielt går av. Det gjelder blant annet nestlederen i Trumps sikkerhetsråd Matt Pottinger og pressesekretær Sarah Matthews. Flere andre er ventet å følge etter.

Tidligere president George W. Bush, en kjent motstander av Trump, går så langt som å beskrive mobben som et «motbydelig og hjerteskjærende syn».

Liz Cheney, som sitter i Representantenes hus og er datter av Bushs visepresident Dick Cheney, er enda mer eksplisitt i sin kritikk av Trump.

– Det er ingen tvil om at presidenten dannet mobben. Presidenten hisset opp mobben. Han tente gnisten, sier hun.

Frykt for å miste velgere

De to har tilhørt en liten gruppe i partiet som har vært villig til å kritisere Trump også tidligere. Andre ser fortsatt ut til å vokte sine ord vel for ikke å støte fra seg Trumps store tilhengerskare, som partiet trolig trenger for å vinne framtidige valg.

Blant dem som fortsatt er lojale mot Trump, er senatorene Ted Cruz og Josh Hawley og republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

Likevel ser Trumps grep om partiet ut til å være svekket. Før kaoset brøt ut, lå det an til at en håndfull republikanske senatorer og om lag 100 republikanere i Representantenes hus kom til å stemme mot godkjenningen av Biden. Da de kom tilbake etter å ha vært evakuert, skiftet en rekke republikanere side og sluttet seg i stedet til leiren som gikk for godkjenning.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, som gjennom fire år ikke har gått imot Trump, gjorde det klart at valget var over og at senatorene burde godta det, og den hittil så lojale visepresidenten Mike Pence avviste også Trumps krav om ikke å godta valget og ledet godkjenningen.

Enkelte republikanere ser også ut til å angre på at de i det hele tatt har jobbet for Trump.

– Dette er ikke hva jeg hadde sett for meg da jeg sluttet meg til #MAGA. Hvis jeg hadde visst at det kom til å ende slik, ville jeg aldri ha blitt med, skriver Jefferson Thomas, som ledet Trumps valgkamp i Colorado, på Twitter.

De krasseste kritikerne

Den kraftigste kritikken kommer imidlertid fra kjent hold.

– Det at han har brukt presidentembetet til å ødelegge tilliten til vårt valg og forgifte våre medborgere, er blitt muliggjort av pseudopolitiske ledere hvis navn vil bli stående som vanæret som feige skikkelser, sier Trumps tidligere forsvarsminister James Mattis.

Allerede i fjor stemplet han Trump som en trussel mot grunnloven.

Den aller krasseste kritikken kommer fra en annen republikansk Trump-kritiker, Anthony Scaramucci, som i 2017 hadde en svært kort karriere som kommunikasjonssjef i Det hvite hus.

– Valgte republikanske politikere som fortsatt støtter Trump, bør stilles for retten for forræderi sammen med ham, skriver han på Twitter.

Håper på samarbeid

Blant demokratene er det nå flere som håper og tror på et bedre samarbeidsklima i Kongressen. Blant dem er senator Lou Correa, som i et intervju med BBC beskriver hvordan demokrater og republikanere hjalp hverandre ut av salen da Trump-tilhengerne braste inn.

Han mener det kun var politiets tilbakeholdenhet som førte til at ikke inntrengningen i Kongressen endte i et blodbad.

Fire mennesker døde i opptøyene, blant dem en kvinnelig Trump-tilhenger som ble skutt og drept av en sivilkledd politimann da hun og flere andre trengte seg inn i salen i Representantenes hus. De tre andre døde i det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser». 14 politifolk ble dessuten skadd i opptøyene.

Trump oppfordret

Demonstrantene, flere av dem kledd i militærlignende utstyr, brøt seg gjennom politiets sperringer, knuste vinduer og trengte seg inn i Kongressen mens Senatet var i gang med seremonien som formelt godkjenner Joe Bidens valgseier.

Det var Trump som oppfordret dem til å marsjere mot kongressbygningen, og som både før og etter stormingen gjentok den udokumenterte påstanden om at han vant valget, samtidig som han lot være å fordømme mobben.

I stedet kalte han dem patrioter og nøyde seg med å be dem gå hjem.

Trump selv ser nå ut til å erkjenne at hans tid i Det hvite hus nærmer seg slutten, men uten at han vil innrømme at han har tapt.

– Selv om jeg er helt uenig i valgresultatet, og fakta støtter meg, vil det uansett bli en ordnet overgang 20. januar, uttalte han få minutter etter at Kongressen hadde godkjent Bidens seier natt til torsdag.