– Små løgner, hvisking og tisking. Den ferske partilederen er sjokkert over norsk politikk

Det er småregn i luften. Fem grader. Hun er ikledd knallrød boblevest og støvler. Langs Sognsveien i Oslo, som fører til Sognsvann og resten av Nordmarka, går Cecilie Lyngby. Kvinnen som nylig ble valgt som partileder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

– Jeg er ikke tilgjort. Jeg har ikke 20 rådgivere rundt meg som sier hva jeg skal ha på meg, hva jeg skal gjøre eller hva jeg skal si.

Denne artikkelen er først publisert i Finansavisen 10.11.2020.

Hun er blitt en travel dame med en timeplan i konstant endring, noe som gjorde at intervjuet med Finansavisen ble flyttet to ganger mellom tre ulike lokasjoner av hennes valg. Det brune huset hennes i Sørkedalsveien i Oslo. Restauranten Egon på Oslo S. Og Sognsvann der hun står nå, med en liten blandingshund i bånd foran seg.

FACEBOOK-GRUPPE: Den politiske karrieren til Lyngby startet med at hun opprettet en Facebook-gruppe våren 2017. Foto: Ivan Kverme

– Jeg går ofte enten her eller ved Bogstadvannet. Jeg kommer hit når jeg trenger å tenke.

Vi passerer en byggeplass. Det som frem til for noen uker siden var en stor parkeringsplass, er blitt til et større jordareal fylt med gravemaskiner og innhegninger. Det skal bli et nytt parkområde.

– En av grunnene til at jeg valgte å gå inn i politikken er all sløsingen. Hvorfor lager de en park på Sognsvann? Det her koster over syv millioner, sier Lyngby og peker på det fremtidige grøntarealet.

Fersk partileder

Tidligere i høst skulle Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) arrangere landsmøtet sitt på Gardermoen. Dagen før møtet gikk daværende partileder og grunnlegger av FNB, Frode Myrhol, ut og fortalte at han fryktet å bli kastet. En partilederstrid var i gang.

– Jeg fikk vite det cirka én uke før landsmøtet, eller det var da jeg sa ja. Jeg ble forespurt før sommeren og da tenkte jeg det måtte være fleip, men så har tydeligvis nominasjonskomiteen ønsket det. Uten at jeg har vært med i prosessen.

Hvis jeg hadde visst hvor kaos det er og hvor mye bråk det skulle bli rundt FNB, så hadde jeg nok tenkt meg om to ganger. Det har vært ubehagelig.

Valgkomiteen var splittet. Noen deler av komiteen ønsket Lyngby som leder, andre deler ønsket Myrhol.

CECILIE LYNGBY Navn: Cecilie Lyngby. Alder: 49. Sivilstand: Singel, én voksen datter. Stilling: Partileder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og byrådsrepresentant i helse- og sosialutvalget i Oslo. Aktuell: Nylig valgt til partileder sammen med Frode Myrhol i FNB. Bakgrunn: Bachelor i markedsføring fra Norges Markedshøyskole. Daglig leder i Olivia i Hegdehaugsveien. Driftssjef i Howard. Instruktør på SATS. Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp? Der vil jeg ta opp utviklingen av teknologi innen bilbransjen. Bilene er renere enn noen gang. Utenlandsturen du aldri glemmer? New York-tur med tidligere kjæreste og to gode venner. Artig tur. Hva er din dårligste investering? Innbytte av først dieselbil til bensinbil, for deretter å bytte til elbil. Kunne betalt mye bompenger og parkering for tapene her. Hvilken bok vil du anbefale andre? Alle Jo Nesbø-bøkene. Din første jobb? Fortell! Delte ut parfymeprøver på Steen & Strøm. Min mor har vært i bransjen siden jeg ble født. Utkledd i Giorgio Hills Beverly-jakker, gule med stor logo bak.

– Plutselig sto Frode og jeg imot hverandre og jeg ville jo ikke gå imot Frode, for vi var kjempegode venner. Og vi er fremdeles venner. Men jeg tror ikke helt jeg skjønte hva jeg hadde sagt ja til før den lørdagen, for jeg visste jo ikke hva Frode tenkte. Det er jo nominasjonskomiteen som skal komme med en liste, så i min verden kunne det hende Frode ikke ville være leder lenger. Man vet jo aldri hvordan ting blir før man står i det og den lørdagen synes jeg var beintøff. Helt ærlig.

Men Myrhol ville ikke ut. Han fortalte at han ville tre ut av sentralstyret om han ikke ble gjenvalgt som partileder. FNB var på nippet til å miste grunnleggeren av det ferske partiet.

Løsningen ble utradisjonell, og striden førte til at partiet ikke bare fikk én, men to partiledere etter at landsmøtet var ferdig. En enstemmig nominasjonskomité i FNB gikk inn for det delte ledervervet, som inkluderte både Myrhol og Lyngby.

– Den løsningen som kom var den beste. Det burde vi ha tenkt på tidligere. Det er veldig samlende for partiet og jeg er veldig glad. Alle er glade. Jeg tror dette kan være helt perfekt i oppstarten av vårt nye parti.

– Men hvordan går det praktisk å være to ledere?

– Vi skal ha et sentralstyremøte snart, hvor vi skal finne ut av hvordan vi fordeler oppgavene. Det har vi ikke hatt tid til enda, rett og slett. Det er vel bare én som kan stå i Brønnøysund som styreleder, og det blir vel meg som står der. Etter hvert som vi blir større er det klart at én leder må være det riktige. Det er jeg helt enig i, men nå er det så mye som skal gjøres og vi har ikke masse folk. Så da gjør vi det beste ut av situasjonen.

EN ELLER TO LEDERE?: På sikt mener Lyngby det blir riktig at FNB kun har én leder. Foto: Ivan Kverme

Bilfanatiker

Lyngby vokste opp i Oslo, med en bestefar som var billakkerer.

– Jeg var ofte sammen med han på bilverkstedet. Familien min har alltid holdt på med biler. Mamma har hatt en bil som var gullfarget, fordi bestefar kunne lage akkurat de fargene hun ville. Bestefar lærte meg blant annet at store dekk får bilen til å se bedre ut.

Hun er selverklært bilentusiast. Passende for partilederen av et parti som ønsker mer bilkjøring, mindre bompenger og billigere parkering.

– Jeg elsker biler, og det er jo det som har satt i gang hele greia. Jeg har alltid hatt det som i min verden er kule biler. Alltid tyske biler som Mercedes, og cabrioleter. Jeg liker rene linjer og skinnseter. Den forrige jeg hadde var en Audi TT med fire rør bak. Det er veldig viktig med rør. Den bråkte og smalt, og det liker jeg.

Jeg har ikke rådgivere rundt meg som sier hva jeg skal ha på meg, hva jeg skal gjøre eller hva jeg skal si.

Men nå har Lyngby gått over til elbil.

– Jeg måtte det. BMW i3, selvfølgelig tysk. Der er jeg hjernevasket av bestefaren min. Men jeg har ikke samme forkjærlighet til den bilen merker jeg.

Hun er likevel imot maskinvasken som bensinstasjonene tilbyr.

– Jeg gnikker på bilen min med en tannbørste på felgene altså. Og du må aldri lene deg på bilen min. Det får du ikke lov til, for da blir det riper.

Begynte som selger av telefonkatalogen

Den ferske partilederen startet karrieren i Telenor, hvor hun solgte telefonkatalogen.

– Det var veldig hot den gangen og jeg synes det var kjempegøy. Jeg var et råskinn av en selger. En ordentlig selger langs landeveien, med en 40 kilos mobiltelefon. Og jeg hadde mange meninger om hvordan Gule sider skulle bygges opp, men de stillingene fikk ikke jeg. Alle andre hadde mye mer utdannelse.

Lyngby gikk tilbake til skolebenken ved Norges Markedshøyskole (NMH), som senere ble implementert i Handelshøyskolen BI, samtidig som hun hadde en 2,5 år gammel datter ved navnet Cornelia.

– Jeg var alene med henne, men vi hadde det helt supert. Cornelia var som skolens maskot og løp rundt i gangene. Det å være student de første årene med henne var helt perfekt. Jeg kunne levere henne i barnehagen når det passet, hun kunne være mye med meg og jeg kunne ha dager hjemme med henne.

Helt siden barneskolen var Lyngby den som gjerne ville være elevrådsleder, og på studiet var hun aktiv i så mange verv som mulig.

– Jeg var mye eldre enn de andre. Jeg var 25 og de andre var 18, så jeg ble moder'n på skolen. Jeg var likevel med på alt, og kom rett inn i alle styrer. Jeg var i Vinterlekene-styret og arrangerte det ett år. Jeg var i Fadderullan alle årene. Og så var jeg selvfølgelig sponsoransvarlig i revyen.

Hun fullførte en bachelorgrad i markedsføring ved NMH.

– Etter tre år var jeg litt hjernevasket og veldig opptatt av titler. Jeg ville bli markedssjef. Det var målet, men først forsto jeg ikke helt at man måtte jobbe seg oppover. Jeg ble ganske hardt satt på plass i arbeidslivet.

GLAD I MARKA: Lyngby tar ofte hunden sin, Doffen, med til Sognsvann eller Bogstadvannet for å gå tur. Foto: Ivan Kverme

Det tok to år. Så fikk hun drømmejobben: Salgs- og markedssjef i et reklameselskap.

Videre gikk veien blant annet til daglig leder hos Olivia i Hegdehaugsveien, driftssjef i kjøkkengrossisten Howard og instruktør på SATS. Det har hun vært siden 2003.

– Og der er jeg enda. Instruktør skal jeg være til kroppen ryker. Jeg har timene «Energy & power» på Røa.

Opprettet en Facebook-gruppe

Til tross for mange verv i studentmiljøet, hadde Lyngby aldri tidligere vært politisk aktiv, før hun i 2017 begynte å engasjerte seg i bompengepolitikken. Tre år senere er hun partileder.

– Det startet med at jeg i 2016 og 2017 hadde de verste årene i mitt liv. Alt raste. Jeg mistet jobben fordi Howard ble lagt ned, jeg ble skilt, huset ble solgt og bikkja mi døde. Da var jeg ganske langt nede. Og jeg begynte å lese om dette med bompengene som skulle økes. Jeg regnet på det, og tenkte at det hadde jeg ikke råd til.

Regnestykket endte med at Lyngby opprettet Facebook-gruppen «JA til miljø, NEI til bompenger!» i mai 2017.

– Planen var å lage bråk, og jeg ville jeg høre om det var noen som delte meningene mine. Og den gruppa eksploderte jo. På den første demonstrasjonen kom det over 4.000 mennesker. Jeg sto der med en bitteliten ropert uten å ha forberedt noen appell, og var kjempenervøs.

Nå har gruppen over 51.000 medlemmer.

– Men jeg hadde egentlig ingen plan om å bli partileder.

– Hva gjør at du synes dette er så viktig?

– Jeg synes det går så hardt utover bilistene og det rammer skjevt. Mange familier har ikke råd til å ta opp et nytt lån for å kjøpe en elbil. Selv om du ikke betaler skatter og avgifter, koster det mye. Om det kommer en sukkeravgift, så går det ikke det nødvendigvis så hardt utover hverdagen din, men bompenger er urettferdig fordi det rammer etter hvilken økonomi du har. Teknologien drar bilene i den retningen vi ønsker, men å gi folk et halvt år på å skulle bytte ut en bil, som er en såpass stor investering for mange, det synes ikke jeg noe om.

Fremmer både miljø og bilkjøring

Facebook-gruppen til Lyngby inkluderer som nevnt både miljø og bompenger i samme setning. Ja til miljø. Nei til bompenger. To ting som for mange er motstridende.

– Kan man være for både bil og miljø?

– Ja, det kan du. For miljø er et annet ord enn klima og det glemmer mange. Miljø handler om plast i havet og søppel i naturen. Det omfavner veldig mye. Men klima og luft er noe helt annet, og derfor mener jeg vi kan si ja til miljø også.

Jeg gnikker på bilen min med en tannbørste på felgene altså.

– Så klima er ikke like viktig?

– Klima er kjempeviktig, men i norsk sammenheng blir det aller meste symbolpolitikk. Miljø handler mer om forurensning som for eksempel svevestøvet som kommer fra dekkene, og da spiller det ingen rolle om det er diesel eller elbil, som går inn i lungene og som blir snakket om hele tiden. Vi må vaske veiene og det har vi vært tydelige på hele veien. Alle andre land vasker veiene. I New York vasker de veiene hver morgen. Når vasker vi veiene? To ganger i året.

– Folk må gjøre det de vil, om de vil ta trikk, t-bane, sykkel eller jogge. Det skal ikke jeg blande meg opp i, men nå er det en krig mellom bilister og syklister og den har aldri vært der før. Og hvem har skapt den? Særlig de rødgrønne politikerne, mener jeg. De kan skape debatt, men de må snarest kutte ut krigen mot bilen.

Valget i 2019

Under kommunevalget for ett år siden fikk FNB 5,8 prosent av stemmene i Oslo og fire bystyrerepresentanter. Totalt ble de valgt inn i elleve kommuner og fem fylker.

– Dagen etter valget ringte mamma og sa at jeg alltid har slått neven i bordet. Hun sa «Da du gikk i barnehagen og var hos bestemor og bestefar, da reiste du deg opp og slo i bordet». Det beskriver egentlig meg ganske godt. Det har ikke vært et bystyremøte hvor jeg ikke har vært på talerstolen, forteller Lyngby.

Siden valget har hun vært heltidspolitiker for FNB i Oslo bystyre, og sitter i helse- og sosialutvalget. Lyngby sier hun er spesielt opptatt av eldre- og rusomsorgen. I 11 år har hun jobbet frivillig for Natthjemmet til Kirkens Bymisjon. Et akutt overnattingstilbud til kvinner i Oslo som tilhører rus- og prostitusjonsmiljøet.

– Det ble lagt ned nå for fire uker siden. Det er kjempetrist.

Etter kommunevalget fikk FNB i Oslo ingen representanter i miljø- og samferdselsutvalget, men kom inn i alle de andre utvalgene.

– Får dere nok innflytelse på bompenger da?

– Jaja, folk misforstår det der. Alle sakene kommer i bystyret, så vi kan likevel ha merknader og forslag. Så vi får gjort mye, bare i bystyret, og ikke i utvalget. Det er forskjellen. Men forhandlingene etter valget gikk veldig fort. Vi var helt nye og uerfarne, og vi hadde ikke rådgivere rundt oss. Jeg tror ikke de andre partiene ville ha oss inn i samferdsel, men vi får uansett gjort mye mer i helse- og sosialutvalget enn i samferdsel, for der ville vi hatt alle imot oss.

Ser en ny side av norsk politikk

49-åringen er overrasket over hvordan norsk politikk fungerer i kulissene.

– Jeg kan ikke si at jeg elsker politikken, for jeg er ganske sjokkert over hvordan den faktisk er. Jeg er veldig, veldig overrasket over hvordan norsk politikk foregår, ikke innad i partiet, men i selve politikken.

– På hvilken måte da?

– Nei, jeg synes det er mange dolkinger i ryggen, små løgner, hvisking og tisking. Det synes jeg er litt ufint, og jeg tror ikke folk er klar over at det er sånn. Hvis jeg hadde visst hvor kaos det er og hvor mye bråk det skulle bli rundt FNB, så hadde jeg nok tenkt meg om to ganger. Det har vært ubehagelig.

Lyngby innrømmer at hun selv også har vært provoserende.

– Men det er litt fordi andre kjører beinhardt, da må jeg kjøre den samme stilen tilbake. Og litt av den stilen er ikke helt meg. Du ville aldri sett meg diskutere så hardt privat, men jeg er helt ærlig hele tiden. Jeg skal aldri, aldri, aldri gå ut og lyve om noe.

Skal fronte flere, større saker

FNB ble tidlig kalt for et ensaksparti, i likhet med Miljøpartiet de grønne (MDG), og de fokuserer i stor grad på bompenger, stengte gater og parkeringsplasser. Men Lyngby opplyser om at partiet holder på å utarbeide et fullverdig partiprogram.

– Bompenger er kjernen, men så har vi jo veldig mange andre gode saker enn bompenger også. Vi rakk å utarbeide halvparten av prinsipprogrammet på landsmøtet, og nå må vi ta resten. Det er jo flertallet som bestemmer, så jeg tror ikke man finner et eneste menneske som er enig i alle setningene og ordene som står i et partiprogram. Jeg er heller ikke enig i alt, men jeg må jo stå for det som partileder. Noe annet hadde vært illojalt mot partiet.

Innen mars 2021 skal valgprogrammet til FNB være ferdig. Og etter stortingsvalget skal partiet bytte navn for å vise at de står for flere ting.

– Og så er navnet veldig langt og vanskelig nå. Jeg vet ikke hva det nye navnet blir, det må være en debatt med alle medlemmene, og så må det stemmes over.

