Mandag ble Joe Biden valgt til USAs nye president etter at 306 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Det var et solid skudd for baugen for Donald Trump, som har forsøkt å få poststemmer og forhåndsstemmer forkastet. Den avtroppende presidenten og hans allierte har de siste ukene levert inn nærmere 50 søksmål i flere delstater i et forsøk på å endre valgresultatet.

Etter nederlaget har det blitt spekulert i hva Trump skal gjøre når han må flytte ut av Det hvite hus 20 januar.

Avtale fra 1993



Det har blitt spekulert i at Trump vil ta med seg familien og flytter inn i den luksuriøse resorten Mar-a-Lago i West Palm Beach i Florida. Men mye tyder på at en eventuell flytteprosess vil gå alt annet enn rolig for seg, skriver Washington Post.

Luksuseiendommen Mar-a-Lago i Florida. Foto: Lynne Sladky / AP

Naboene mener Trump ikke har juridisk rett til å bo på resorten. I et brev sendt til lokale myndigheter, mener naboene at Trump mistet rettighetene til å bo på eiendommen etter å ha inngått en avtale i 1993, da han omgjorde stedet fra en privat bolig til en privat klubb.

Ifølge CNN skal Trump ha skrevet under på en avtale som gjør at han og andre ikke kan bo på eiendommen mer enn 21 dager i året, og ikke lenger enn syv dager i strekk.



– Skal ikke skremme folk

I brevet gjør naboene det klart at lokale myndigheter allerede nå burde varsle Trump om at han ikke kan bo på eiendommen, slik at det ikke oppstår «en pinlig situasjon».

– Det er absolutt ingen juridisk teori som tilsier at han kan bruke eiendommen både som bosted og klubb. Han skal ikke få skremme eller bløffe folk, for vi kommer til å være der, sier en av naboene, Glenn Zeitz, til Washington Post.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump har allerede meldt flytting fra New York til Florida. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB

CNN-journalist Kate Bennett forteller Trump allerede har meldt flytting fra New York til Florida, og at de har oppført Mar-a-Lago som permanent bostedsadresse.

– Skulle Trump velge å kjempe mot dette, noe historikken viser at han vanligvis gjør, så kan det bli en juridisk kamp, sier hun til CNN, og forteller at Trump også kan komme til å vurdere å kjøpe en annen eiendom i området.

Naboene er lei



Trump-leieren er imidlertid ikke enig med naboene, og mener det ikke er noe i veien for at milliardæren flytter inn.

– Det er ingen dokumenter eller avtaler som forbyr presidenten å bruke Mar-a-Lago som bopel, sier en talsmann for Trumps forretningsvirksomhet til Washington Post.

Gjennom presidentperioden har Trump og hans følge besøkt prakteiendommen ved en rekke anledninger, noe som har irritert naboene. Besøkene har nemlig skapt forstyrrelser som tett trafikk og blokkerte veier i området.

Trump har under sin presidentperiode invitert flere statsledere, som Brasils president Jair Bolsonaro og Japans statsminister Shinzo Abe, til prakteiendommen.