MDG vil ha maksfart på 30 km/t i byene

– 30 skal bli det nye 50, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til Aftenposten.

Han sier byplanlegging i Norge tradisjonelt har vært drevet på bilens premisser.

– Vi vet at fart dreper i bytrafikken. Hvis vi får 30 km/t, vil den generelle farten i byene bli lavere. Til glede for alle som går, sykler eller leker i nærheten av veiene.

I dag er den generelle fartsgrense i tettbygde strøk 50 km/t.

– Rundt skoler ønsker vi at fartsgrensen skal ned til 20 km/t. En god by for barn er en god by for oss alle, sier Hermstad.