Høsten 2019 proklamerte Miljøpartiet de Grønne (MDG) at de ville plante 100.000 nye trær i Oslo innen 2030.

Ifølge planen skulle de nye trærne plantes i byggesonen hvor det ifølge Plan- og bygningsetaten var mellom 700.000 og 1,2 millioner trær i 2019.

Ett år senere viser det seg at de er langt unna målet, melder Dagbladet.

– MDGs trebløff er herved avslørt

Hallstein Bjercke, Venstre-politiker i Oslo, viser til tall fra Bymiljøetaten hvor fasiten er at det netto er plantet 800 trær i Oslo siden MDG kom inn i byrådet i Oslo i 2015.

Venstre-politiker Hallstein Bjercke. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– MDGs trebløff er herved avslørt. Dette er nok et eksempel på at det er stor avstand mellom hva MDG sier de gjør og hva de faktisk gjør i miljøpolitikken i Oslo, sier Bjercke til Dagbladet.

Det ser ut til at det heller ikke i 2021 blir en storsatsing på planting av trær i hovedstaden. I budsjettforslaget fra byrådet for 2021 vil ikke planting av trær bli prioritert.

Peker på økonomiske årsaker

I budsjettet for 2020 ble det bevilget fire millioner kroner til planting av trær. «Denne bevilgningen er ikke videreført i budsjettet for 2021», heter det i byrådets budsjettforslag.

MDG-profil Lan Marie Berg peker på den økonomiske situasjonen til Bymiljøetaten som årsaken til at satsingen ikke på trær ikke er like stor som først planlagt.

– Det stemmer at Bymiljøetaten mener at en konsekvens av den krevende økonomiske situasjonen kan være at man ikke kan prioritere å ha en ekstraordinær satsing på trær neste år, men det landes ikke endelig før budsjettet vedtas i desember, skriver Berg i en uttalelse til Dagbladet.