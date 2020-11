– Trump ba ikke Michigan-politikere bryte loven

Lee Chatfield og seks andre republikanske medlemmer av Michigans delstatsforsamling møtte president Donald Trump i det ovale kontor i en time fredag, på et tidspunkt da Trump gjør sitt beste for å omstøte valget i Michigan som Joe Biden vant med over 150.000 flere stemmer enn Trump.

– Det var disse uhørte påstandene om at presidenten ville be oss bryte loven, at han skulle be oss gå inn og påvirke valgutfallet, men det skjedde rett og slett ikke, sa Chatfield til Fox News søndag.

14 dager



Michigans valgmyndigheter har anbefalt at resultatet av valget blir godkjent, noe som etter planen skulle skje mandag. Men Republikanerne både på nasjonalt og delstatlig nivå har bedt om at beslutningen blir utsatt i 14 dager for å undersøke påstander om juks.

Om resultatet ikke blir godkjent nå, og om ikke statens høyesterett gir ordre om en slik godkjenning, innrømmer Chatfield at det kan foreligge en konstitusjonell krise. Han lover imidlertid at republikanerne ikke vil gjøre noe som undergraver velgernes vilje.

Trumps folk sies å prøve å utsette godkjenningen så lenge at det blir for sent å utpeke valgmenn, slik at statens valgmenn ikke blir regnet med nå valgmannskollegiet møtes 14. desember.

Har ikke noe valg



Eksperter på Michigans valglovgivning sier imidlertid at valgmyndighetene ikke har noe annet valg enn å godkjenne resultatet nå som alle statens 83 fylker har meldt inn sine resultater.

Valgmyndighetene sier at utfallet av valget ikke ville bli synderlig påvirket, selv om det skulle oppdages noen uregelmessigheter.

Det er ikke påvist noen tilfeller av systematisk valgfusk ved årets valg i USA. Tvert imot sier valgfunksjonærer fra begge partier at valget gikk riktig for seg.