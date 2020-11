Trump varsler ny informasjon

Fredag kveld ble det formelt bekreftet at Joe Biden har vunnet delstaten Georgia, etter at en manuell opptelling viser at Biden har vunnet med 16 valgmenn.

Biden fikk 12.670 stemmer mer enn nåværende president Donald Trump.

Godkjenningen er et hardt slag mot Trumps forsøk på å omstøte valgresultatet.

Nederlaget ser imidlertid ikke ut til å dempe presidentens påstander om at det har foregått valgfusk i delstaten. Lørdag varsler nemlig Trump at han vil komme med mer informasjon.

– Det kommer informasjon om omfattende valgfusk i Georgia. Følg med, skriver Trump på Twitter.

– Lyver ikke



Presidenten har helt siden det ble klart at det gikk mot Biden-seier hevdet at valget stjeles og at han er den rettmessige vinneren dersom man kun teller det han kaller «lovlige stemmer».

Trump og hans leir har ikke lagt fram dokumentasjon som viser valgfusk.

Godkjenningen i Georgia ble gitt etter at alle statens 5 millioner stemmer ble talt opp på nytt med hånd etter at Trumps folk krevde det.

– Jeg er av den overbevisning at tall ikke lyver, sa Brad Raffensberger, delstatens valgansvarlige, etter at valgresultatet var klart.



– Vanskelig å forestille seg en verre

Trumps personlige advokat, Rudy Giuliabi, har advart det amerikanske folk om at det eksisterer «et jernteppe av sensur» som skal hindre den vanlige amerikaner i å få innsyn i hvem som egentlig vant valget.

– Men de har gjort feil som alle skurker, og vi har avslørt dem.

Den Trump-kritiske republikanske senatoren Mitt Romney er kritisk til at den nåværende presidenten forsøker å undergrave valgresultatet.

– Det er vanskelig å forestille seg en verre, mer udemokratisk handling fra en sittende amerikansk president, sier han ifølge NTB.