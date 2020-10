Oljeprisen ned 3 prosent etter Trumps bekreftede coronasmitte

Oljeprisen falt umiddelbart etter at Trump klokken 6.54 norsk tid tvitret om at han og førstedame Melania Trump var smittet av korona.

På det tidspunktet kostet et fat nordsjøolje 40,59 dollar, ned 9 cent siden åpning. Et kvarter senere var prisen nede i 40,05 dollar fatet, og ved 8.10-tiden var prisen ned 3 prosent til 39,44 dollar fatet. Deretter steg oljeprisen noe, og i 8.40-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 39,72 dollar, en nedgang på 2,36 prosent siden åpning.