Biden: Russland og Kina vil svekke tilliten til USA-valget

– Russerne jobber fortsatt for å svekke legitimiteten til valgprosessen, det er et faktum, sier Biden, og viser til etterretningsrapporter han nå får innsyn i. Uttalelsen fra mannen som etter alle solemerker blir Demokratenes kandidat til høsten, kom på et arrangement for økonomiske bidragsytere fredag, skriver Washington Post.

– Kina og andre er også involvert i aktiviteter som skal få oss til å miste tilliten til valgresultatet, fortsetter Biden.

Sent i fjor advarte sikkerhetstjenestemenn mot at USAs motstandere vil forsøke å blande seg inn i årets valg for å «undergrave våre demokratiske institusjoner, påvirke offentlig opinion og regjeringens politikk».

Det er vanlig at presidentkandidater fra de store partiene mottar etterretningsbrifinger, men det er ikke klart når dette begynte for Bidens del. Han sa 30. juni i at han vil be om en slik orientering, men at han fram til da ikke hadde fått en.