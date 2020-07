USA: Tyrkia har sendt 3.500 syriske soldater til Libya

I en rapport sier det amerikanske forsvarsdepartementets generalinspektør at Tyrkia betalte og tilbød statsborgerskap til tusener av syriske leiesoldater for å kjempe for den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.

Den tyrkiske intervensjonen til fordel for Tripoli-regjeringen bidro til å endre den libyske krigens gang ved å stanse offensiven til opprørsgeneralen Khalifa Hifter mot Tripoli.

Krigen i Libya har den siste tiden utviklet seg til en krig der andre land sender store mengder våpen og leiesoldater til landet. USA er stadig mer bekymret for at Russland øker sin innflytelse ved å sende hundrevis av leiesoldater til å støtte Khalifa Hifters styrker, som har kontroll over store deler av landet.

Ikke ekstremister

Pentagon har ikke funnet tegn på at krigerne som Tyrkia har sendt, er ekstremister, trass i mange rykter. Trolig er de mest motivert av gode penger, mer enn ideologi eller politikk.

Rapporten dekker bare første kvartal i år, to måneder før Hifters styrker ble presset ut av Tripolis forsteder og jaget på flukt østover.

Hifter støttes blant annet av Russland, Egypt og De forente arabiske emirater.

Tyrkia satser etter alt å dømme på Tripoli-regjeringen for å øke sin innflytelse i den østlige delen av Middelhavet, der Tyrkia blant annet er i konflikt med Kypros om oljeleting.

Tyrkias åpne intervensjon, blant annet også med tyrkiske militære, står i kontrast til den mer skjulte støtten som blant andre Russland gir til Hifters side.

Russiske leiesoldater

En privat militærgruppe ved navn Wagner-gruppen, som har bånd til den russiske regjeringen, sendte allerede i fjor høst skarpskyttere og droner til støtte for Hifter.

Som svar på den tyrkiske intervensjonen sendte Wagner-gruppen tidligere i år mellom 800 og 2.500 leiesoldater til Libya. Ifølge rapporten ble Russland og Syria enige om å sende 300–400 tidligere syriske opprørere som fikk god lønn og løfte om amnesti av Bashar al-Assads regjering.

I mai anklaget Pentagon Russland for å ha sendt skvadron på minst 14 jagerfly til Libya, fly som var malt om i Syria for å skjule hvor de var fra, og for en uke siden ble russiske leiesoldater anklaget for å ha plantet miner rundt Tripoli.

Talsmannen for Russlands regjering, Dmitrij Peskov, avviste torsdag alle USAs anklager og hevdet at det russiske militære ikke på noen måte er involvert i Libya.