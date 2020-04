For nesten ett år siden leverte Riksrevisjonen en hemmelig rapport til Stortinget om tilstanden for det nyinnkjøpte kampflyvåpenet, F-35.

I desember ble rapporten behandlet på et hemmelig stortingsmøte. Partiet Rødt har bedt om at det ble utarbeidet en ugradert versjon av Riksrevisjonens kritikk. Nå har Kontroll- og konstitusjonskomiteen avslått forslaget. Bare SV stemte for forslaget (Rødt sitter ikke i komiteen):

«Det er ikke vi som velger å hemmeligholde», skriver komiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), i en epost til ABC Nyheter.



Han viser til at det er Forsvaret som står for graderingen og at rapporten fra Riksrevisjonen er hemmelig.

«Hvorfor må nesten de svare for», mener Andersen.

«Ved behandling av saken ønsket komiteen så stor grad av åpenhet som mulig. Men vi bestemmer altså ikke dette», skriver komitelederen.

Vil ikke sende alt til russerne



Bjørnar Moxnes, partileder og Rødts eneste stortingsrepresentant, er ikke fornøyd. Han også viser til at den amerikanske riksrevisjonen, Government Accountability Office (GAO), har offentliggjort flere rapporter som viser alvorlige svakheter ved kampflyene:

– Jeg sier ikke at man skal legge alt ut, og at alt bare skal sendes til russerne. Men jeg antar jo at også russerne leser engelsk og de rapportene som myndigheter i USA legger ut om manglene ved kampflyene, sier Moxnes til ABC Nyheter.

I midten av november i fjor offentliggjorde GAO for eksempel en kritisk rapport som viste at det i store deler av tiden ikke var mulig å bruke de ekstremt dyre kampflyene F-35. De viste til at kampflyene manglet reservedeler, og at verkstedskapasiteten er begrenset.

Dessuten var det avdekket alvorlige svakheter knyttet til logistikksystemene, het det i GAO-rapporten som er datert 13. november 2019.

VIDEO: 6. november 2019 presenterte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen de nye F-35-flyene som da var klare for sine første militære oppdrag:

Har lest rapporten: – Alvorlig

Som stortingsrepresentant har Moxnes fått lese rapporten fra Riksrevisjonen, og han er ikke enig i at det er umulig å offentliggjøre deler av informasjonen:

– Vi må selvsagt hemmeligholde det vi skal. Jeg har lest den norske Riksrevisjonen sin rapport. Den ble lagt fram i en hemmelig innstilling, behandlet på et hemmelig møte og med et hemmelig referat. Jeg kan si så mye at det som fremkommer er alvorlig. Men likevel er store deler av rapporten uproblematisk og burde være offentlig tilgjengelig, sier han.

Da saken først kom opp i desember forsvarte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at rapporten var hemmeligstemplet.

– Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert «begrenset», mente Bakke-Jensen som viste til Forsvarssjefens vurderinger.

– Forsvarsdepartementet eier dokumentasjonen og setter derfor graderingen, og det har vært full enighet med Riksrevisjonen om behovet for gradering av dette dokumentet, svarte han ABC Nyheter.

Rødt priser USA



Riksrevisor Per-Kristian Foss opplyste samtidig at Riksrevisjonen i mai hadde bedt om mulighet til å lage en ugradert og offentlig versjon om det som er Norges dyreste forsvarsinvestering, men fått nei.

Riksrevisjonens hemmeligstemplede rapport undersøker det norske kampflyvåpenets operative evne, og om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen.

– Dette er norgeshistoriens dyreste offentlige investering noen gang. Da er det desto mer alvorlig at de borgerlige partiene, pluss Senterpartiet og Ap, vil holde sannheten hemmelig for de som betaler regningen, sier Bjørnar Moxnes.

Rødts partileder hyller i denne sammenhengen USAs åpenhet, og viser til at rapportene fra GAO viser at det er snakk om alvorlige mangler som gjør at kampflyene risikerer å bli stående på bakken.

– Der flyene produseres, i USA, rettes det flengende kritikk offentlig. Jeg ønsker den samme offentligheten her som hos amerikanerne.

– Innkjøpet av F-35 er så dyrt og utgiftene til drift kan komme til å fortrenge andre våpengrener, og dermed svekke den norske forsvarsevnen, sier Moxnes.

Avviste høring



I mars i år sendte Pressens offentlighetsutvalg et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor de ba om størst mulig åpenhet. Utvalget ba om at det også ble vurdert å avholde en åpen høring om Riksrevisjonens undersøkelse.

Hadde en tredjedel av komiteens medlemmer ønsket det, så kunne det blitt en realitet. I stedet mente representanter for Høyre, Venstre og Frp at forslaget fra Rødt ikke en gang fortjente å bli behandlet.

– At de også avviser å holde en høring, er nesten parodisk, mener Bjørnar Moxnes som beskriver høringer som «noe av det beste med det norske demokratiet».

– At dette avvises har nok sammenheng med at de samme partiene har ansvaret for dette svindyre innkjøpet, spekulerer Rødt-lederen.

ABC Nyheter ba mandag om en kommentar fra Svein Harberg, som sitter i komiteen for Høyre, men har ikke fått noen tilbakemelding fra ham.