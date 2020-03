Forsvaret mangler stort antall teknikere til nye kampfly

Det hevder Klassekampen som har snakket med en sentralt plassert kilde med innsikt i rapporten.

Ifølge avisen har Stortinget nettopp sluttbehandlet den omdiskuterte rapporten fra Riksrevisjonen som Forsvarsdepartementet ønsket å hemmeligholde, noe et flertall i kontrollkomiteen aksepterte.

Norge skal kjøpe inntil 52 kamp­fly av ty­pen F-35 for å er­stat­te F-16-fly­ene, som ble fa­set ut fra 2019. I 2025 er alle nye Norges nye ja­ger­fly kla­re, men det kreves et kobbel av flyteknikere også, og her har Norge slitt lenge.

Ifølge Klassekampen er teknikersituasjonen sentral i rapporten, der forsvaret ikke bare mangler flyteknikere, men også sliter med å rekruttere nye og holde på dem de har.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere rapporten. Luftforsvaret bekrefter mangel på teknikere, men avviser at situasjonen er alvorlig.

Ved skolesenteret i Kjevik utenfor Kristiansand, der teknikere utdannes, er målet over 40 nye teknikere i året.

– Vi har et underskudd på 20 til 25 stykker hvert år, sier lederen for Norsk offisersforbund ved Kjevik, Torbjørn Strand.

– Det vil få konsekvenser etter hvert. Det kommer til å føre til kollaps. Vi kommer ikke til å få flyene opp i lufta, sier han.

Se video: Norske F-35-fly er nå operative