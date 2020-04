Mange døde på pleiehjem i New Jersey

Søndag ble det funnet fem døde på Andover Subacute and Rehabilitation Center, og mandag ble det funnet ytterligere 13, opplyser den lokale politisjefen Eric Danielson til avisen The New Jersey Herald.

Ifølge The New York Times har det de siste ukene vært 68 dødsfall på pleiehjemmet. 66 av dem som døde, var pasienter og to var ansatte.

Over 100 pasienter og ansatte ved pleiehjemmet har testet positivt for coronaviruset, ifølge avisen.

Topper lista

USA står nå for en tredel av alle coronatilfeller i verden og topper også lista over land med flest døde, nærmere 34.000.

Politiet fant 18 døde da de etter et anonymt tips gjennomsøkte pleiehjemmet Andover Subacute i New Jersey, opplyser den lokale politisjefen Eric Danielson. Foto: Ted Shaffrey / AP

Pandemien har krevd flest ofre i New York, over 16.000, men også New Jersey har over 3.500 døde og en dødelig i forhold til folketallet på linje med Spania og Italia.

Mange av dem som har mistet livet etter å ha blitt smittet i delstaten, har vært pasienter på alders- og pleiehjem.

Utbredt smitte

358 av de 375 pleiehjemmene i New Jersey har meldt om tilfeller av coronasmitte, og myndighetene i delstaten forbyr besøk utenfra og har innført påbud om bruk av ansiktsmaske.

123 pleiehjem har fått forbud mot å ta imot nye pasienter fordi de ikke er i stand til å skille dem som får påvist smitte fra de øvrige, opplyste en talskvinne for helsemyndighetene i delstaten tidligere i uka.

Ett pleiehjem i New Jersey er også stengt og pasientene er overført til andre pleiehjem etter at mange ansatte fikk påvist coronasmitte og ikke lenger var i stand til å møte på jobb.