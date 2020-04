Mannskapet uvitende om corona-pandemien: – Det blir en ubehagelig overraskelse

– Under havet er det eneste stedet hvor du virkelig er atskilt fra all informasjon. De kommer ikke til å oppleve krisen som oss, med redsel og tøff karantene. Men det vil komme som en ubehagelig overraskelse for dem, sier en tidligere offiser og skipslege på «Le Triomphant.»

Atomubåten forlot Frankrike før landet innførte strenge restriksjoner og portforbud 17. mars. Tiltakene som var satt til å gjelde til 15. april, er nå forlenget på ubestemt tid.

Månedsvis på tokt under vann



«Le Triomphant» ble sjøsatt 26. mars 1994, og var i drift fra 23. mars 1997. Triomphant-klassen er blant Frankrikes mest slagkraftige våpen. Hver atomubåt kan utrustes med opptil 16 interkontinentale ballistiske missiler. Foto: Jérôme Hary / AFP

Mens en hel verden lever i høyspenn for å unngå smitte, milliarder må holde seg innendørs og minst 135.000 mennesker har mistet livet, lever mannskapet om bord på «Triomphant» i sin egen verden.

Når «Le Triomphant» er operativ kan den tilbringe flere måneder på tokt rundt omkring på verdenshavene. Og den er alltid klar for skarpe oppdrag.



Hvor ubåten til enhver tid oppholder seg, er strengt hemmelig. Mannskapet får heller ikke informasjon om nyheter og hendelser hverken til land eller vanns, skriver flere franske aviser.

Langt under havoverflaten finnes hverken radio, TV eller internett. Selv astronauter får mer informasjon om det som foregår på land.

16 interkontinentale ballistiske missiler

Triomphant-klassen er blant Frankrikes mest slagkraftige våpen og kan bære atomvåpen. Frankrike har til sammen fire ubåter av denne typen.

Hver atomubåt kan utrustes med opptil 16 interkontinentale ballistiske missiler. Hvert missil har en rekkevidde på 6.000 kilometer, og er utrustet med seks stridshoder med en sprengkraft på 100–150 kThver.

«Le Triomphant» (S-616) ble sjøsatt 26. mars 1994, og var i drift fra 23. mars 1997, ifølge Store norske leksikon.

Kapteinen på ubåten er høyst sannsynlig informert om coronakrisen, men av hensyn til mannskapets fokus blir det ikke delt med alle.

– De vet ingenting

Ifølge offiserer i Frankrikes ubåtflåte er det vanlig å hemmeligholde dårlige nyheter for å holde moralen oppe.

– De vet ingenting. Guttene om bord må være fullt konsentrerte på sine oppgaver, sier den pensjonerte admiralen Dominoque Salles til nyhetsbyrået AP.

Fakta om coronapandemien: Mer enn 2,1 millioner mennesker er bekreftet smittet * 2.109.709 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 137.065 (6,5 prosent) av de registrert smittede er døde. * 526.770 (25 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 51.116 (3,5 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 645.922 smittet, 28.640 døde * Italia: 165.155 smittet, 21.645 døde * Spania: 182.816 smittet, 19.130 døde * Frankrike: 147.863 smittet, 17.167 døde * Storbritannia: 103.093 smittet, 13.729 døde * Iran: 77.995 smittet, 4.869 døde. * Belgia: 34.809 smittet, 4.857 døde. * Tyskland: 135.549 smittet, 3.850 døde. * Kina: 82.341 smittet, 3.342 døde. * Nederland: 29.214 smittet, 3.315 døde * I Norge er 6.791 smittet (152 døde), i Sverige er 12.540 smittet (1.333 døde), i Danmark er 6.879 smittet (321 døde), i Finland er 3.369 smittet (75 døde) og på Island 1.727 smittet (8 døde). (Kilde: Worldometers, FHI, NTB)

Først når besetningen går i land vil de bli briefet om den alvorlige situasjonen i hjemlandet. Under normale omstendigheter er de på havet i perioder på mellom 60 og 70 dager.

Til sammen 17.767 franskmenn har hittil mistet livet etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Bare det siste døgnet har tallet på coronarelaterte dødsfall i Frankrike økt med 1.438, opplyser helsemyndighetene.

Kollisjon kunne endt katastrofalt



I 2009 kolliderte «Le Triomphant» med den britiske atomubåten «HMS Vanguardder» i Atlanterhavet. Kollisjonen kunne ha fått katastrofale følger, selv om det ikke var risiko for en kjernefysisk eksplosjon. Men dersom det hadde oppstått lekkasjer av kjernefysisk materiale, kunne miljøødeleggelsene blitt store.

– Det er en ytterst alvorlig hendelse. Dette er slikt som egentlig ikke skal kunne hende i det hele tatt, uttalte den tidligere marineoffiseren og redaktøren for det anerkjente oppslagsverket Jane’s Fighting Ships, Stephen Saunders.

Kollisjonen ble regnet som den mest alvorlige der atomubåter har vært innblandet, siden Kursk-havariet i år 2000. Hele mannskapet på 118 omkom, da den russiske ubåten Kursk sank i Nordishavet etter en eksplosjon om bord.

