– Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor

Statsminister Erna Solberg så for to uker siden ikke det behovet for å sikre norsk matproduksjon nå i corona-krisen, som Stortinget gjorde 31. mars.

Det går fram av en brevveksling mellom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og henne.

«Økt norsk matproduksjon i 2020 vil gjøre oss bedre rustet hvis det skulle oppstå ustabilitet i den internasjonale handelen med mat. I Norge har vi mulighet til å øke vår produksjon av mat i inneværende år hvis vi bestemmer oss for å gjennomføre målrettede tiltak.», skrev Vedum i et brev til statsministeren 15. mars.

Han oppfordret regjeringen til umiddelbart ta initiativ til tiltak som raskt vil gi økt norsk matproduksjon, i samarbeid med bøndenes organisasjoner, norsk landbruksrådgivning og markedsregulatorene.

– For to uker siden svarte Erna Solberg meg. Av brevet gikk det fram at hun ikke ønsket egne tiltak for å sikre norsk matproduksjon. Men i Stortinget har vi presset på og fikk 31. mars gjennom vedtak om tiltak på dette området, forteller Vedum til ABC Nyheter.

To tapte uker til Stortinget grep inn



Det var Stortinget som måtte ta initiativet Vedum etterlyste, men da var to uker gått tapt.

Tirsdag vedtok Stortinget en corona-krisepakke for landbruket med økt selvforsyning og produksjon, økonomiske garantier til bønder dersom tiltakene utløser overproduksjon og tiltak for å sikre arbeidskraft.

– Det er avgjørende for et land å ha god matberedskap. At et samlet storting nå understreker viktigheten av å øke nasjonal produksjon, er viktig, sier Vedum, og legger til:

– Regjeringens motstand mot beredskapslagring av mat er historieløst.

– Statsministerens svar bar preg av at hun ikke tok situasjonen med matberedskap på alvor. Det at et samlet storting nå gjør det, tror jeg handler om de siste ukers erfaringer med mangel på medisinsk utstyr og importproblemer av utstyr fra EU land, kommenterer Sp-lederen.

Brann og beredskap



- Vi har ikke brannforsikring på huset fordi vi tror det vil brenne, men vi har det for det. Samme tankegang bør vi ha på mat, det å ha et beredskapslager og nasjonal produksjon gir trygghet, akkurat som forsikringen gir det, framholder Vedum.

Statsminister Erna Solberg uttalte seg i generelle ordelag i sitt svar til Vedum 20. mars.

«Vi har tett kontakt med næring og forvaltning for tidlig å kartlegge mulige problemer i forsyningslinjene for mat, enten de er produsert i Norge eller utlandet.», skrev hun.

«Vi vil kombinere kortsiktige krisehåndteringstiltak, med tiltak som sikter lengre frem. Det gjelder selvsagt også det norske folks matsikkerhet.», heter det i Solbergs svarbrev.

