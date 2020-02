For Venstre endte den nye regjeringskabalen med at nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen måtte gå, mens forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ble næringsminister.

Samtidig kom de to tydeligste utfordrerne til ledervervet i partiet, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, inn som henholdsvis kulturminister og klima- og miljøminister.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at hun har vært med på vurderingene rundt alle som har fått tildelt statsrådsposter.

Les også: Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd

På spørsmål om hvorfor Nybø ble næringsminister og Raja ble kulturminister, og ikke omvendt, svarer hun:

– Næringsdepartementet har godt av å ha en statsråd som har vært i regjering en stund, de har mange tunge saker. Abid Raja skal inn i regjering for aller første gang. Kulturdepartementet har mange spennende og viktige områder som Abid kommer til å elske å jobbe med og drive med. Men det gir også en mulighet for å komme inn i hvordan et regjeringsarbeid er, sier Erna Solberg.