«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump

Det var en ivrig Abid Raja som skulle ut fra Slottet og ut på Slottsplassen for å bli presentert som Norges nye kulturminister fredag formiddag. Så ivrig var Venstre-politikeren, at han idet han kom ut i slottsporten slenger ut armen og presser seg foran Høyres forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Idet han er foran retter Raja på frakken og strener fast i blikket ut på plassen.

Tankene vandrer uanstrengt tilbake to og et halvt år, til en episode med Donald Trump, som var nesten helt identisk.

Det var 25. mai 2017 at Trump dyttet vekk Montenegros statsminister Dusko Markovic for å komme seg foran i gruppa av statsledere sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg. Etter dytten rettet Trump på jakken – igjen akkurat som Abid Raja utenfor Slottet fredag.

Episoden med Trump fant sted under et Nato-toppmøte, helt presis under en omvisning ved NATOs nye hovedkvarter i Brussel. Videoen gikk sin seiersgang over hele verden.

Statsminister Markovic avslørte senere at han ikke tok det så tungt å bli skjøvet

litt på av USAs president.

– Jeg registrerte det egentlig ikke, jeg så bare reaksjonene på sosiale medier. Det er simpelthen en harmløs situasjon, uttalte han kort tid etter episoden, ifølge NRK.

Abid Raja har ikke svart på ABC Nyheters henvendelse om denne saken.

