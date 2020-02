DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad

Det bekrefter Nilsen overfor Dagens Næringsliv.

– Gjennom denne prosessen har Ropstad vært svært klar på hva han forventer av sine statsråder. Som partileder har han satt sammen et lag som han mener er det beste til å gjennomføre regjeringens politikk, realisere KrFs seire, og være frontfigurer for partiet fram mot det viktige 2021-valget. Ropstad forventer at alle KrFs statsråder nå drar i samme retning, og det har de, inkludert Hareide, naturligvis gitt sin tilslutning til, skriver Nilsen i en sms til avisen.

Hareide stemte mot Granavolden-plattformen da den var oppe i KrFs landsstyre. Fredag ble han utnevnt til minister i en regjering som styrer etter den samme plattformen.

VG skrev fredag at stilte et ultimatum før han ble statsråd. Det gikk på at han ikke ville bli minister hvis det ble på bekostning av utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Ifølge Nilsen stemmer ikke dette.

– Jeg har selv sittet tett på prosessen de seneste dagene. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at det er gitt etter for noe ultimatum, og heller ikke at det er stilt noe slikt ultimatum. Det er Kjell Ingolf Ropstad som sammen med partiledelsen har håndplukket sine statsråder. Det har vært viktig for ham at Dag Inge Ulstein fortsetter i posten fordi han er en dyktig utviklingsminister, skriver Nilsen til Dagens Næringsliv.

