Norge har som mål å øke sin ambisjon for utslippskutt, «vil søke» å øke klimabistanden til u-land og dobler bidraget til det grønne klimafondet.

KATOWICE, POLEN (ABC Nyheter): Det var noe av innholdet i klima- og miljøminister Ola Elvestuens hovedinnlegg på vegne av Norge under dette 24. toppmøtet i FNs klimakonvensjon, kalt COP24.

Han understreket selvsagt behovet for å få vedtatt gode regler i løpet av uka her for oppfølgingen av Parisavtalen.

Vil dytte på alt han kan



– Norge vil gjøre sitt ytterste for å dytte på for et solid utfall. 1,5-gradersrapporten viser at vi alle har en sterk egeninteresse i en Parisavtale som leverer, sa han.

Elvestuen fikk tirsdag selv en viktig oppgave som en av to ministre som skal prøve å forene de skarpe motsetningene her, med USA, Russland, Kuwait og Saudi-Arabia som ønsker å avvise vitenskapsrapporten som viser virkningen av 2,0 og 1,5 graders temperaturøkning fra FNs klimapanel IPCC.

Signal om økt ambisjon



– Signalet fra IPCCs spesialrapport om 1,5 grader er høyt og klart: Målet er innen rekkevidde, men de kommende år er kritiske, sa Elvestuen.

– Vi må øke våre ambisjoner i 2020. Hvis ikke, vil målet i Parisavtalen bli uoppnåelig, fortsatte han.

Avtalen innebærer at landene i første kvatal av 2020 skal melde inn sine frivillige, men økte ambisjoner for klimakutt.

Elvestuen sa at Norges mål da er å øke vår ambisjon. Han sa også at Norge vil søke doble sine bidrag til klimafondet til u-land, som er langt fra målet om å nå 100 milliarder dollar. I-landenes bidrag så langt er langt fra dette, noe som skaper spenninger under forhandlingene her.

Var ikke nytt løfte likevel



«Men dette er et gammelt løfte fra 2015, selv om det i Polen har blitt oppfattet som nye penger. Det kreves også enda mer og vi venter fremdeles på forsikringer om at dette er nye, friske penger, ikke bare omplassering av annen klimafinansiering.»

Det skriver en lang liste av norske organisasjoner som følger klimaspørsmålene om løftet om å doble norske midler til klimafondet.

– Det er riktig at dette ikke er et nytt løfte. Samtidig, har vi benyttet anledningen til å bekrefte løftet her i Polen for å vise at vår forpliktelse til Det grønne klimafondet står ved lag. Det er viktig å gjøre dette nå fordi det nå pågår et arbeid internasjonalt for å fylle på Det grønne klimafondet i løpet av 2019, sier Elvestuen til ABC Nyheter.

– Elvstuen underslo Frp-utfordringen



SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken som er med i energi- og miljøkomiteens delegasjon her, reagerer etter innlegget.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuens holdt en viktig tale under klimaforhandlingene. Men den står i sterk kontrast til de utfordringene vi står foran i norsk klimapolitikk, sier han til ABC Nyheter.

– Venstres regjeringspartner Frp har brukt klimaforhandlingene til å angripe viktige klimatiltak som satsingen på elbiler og økt pris på forurensning. Det trengs store utslippskutt i årene framover. Det har Frp med all tydelighet sagt at er uaktuelt. Frp vil bruke de kommende regjeringsforhandlingene til å svekke norsk klimapolitikk ytterligere. Det er dypt uansvarlig, framholder Haltbrekken.

LYTTET PÅ COP24: Stortingsrepresentantene fulgte med på Ola Elvestuens innlegg. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Men hva med EU-erklæringen?

Norges mål er som kjent å redusere klimautslippene med 40 prosent fra 1990 til 2030, inkludert kjøp av tiltak i andre land.

EU fortalte forrige klimatoppmøtet forrige uke at EUs eksisterende klimatiltak vil utløse minst 45 prosents reduksjon i 2030.

Regjeringen har varslet et mål om å legge fram en erklæring sammen med EU på møtet her torsdag om felles gjennomføring.

Per onsdag er det fortsatt uklart hvorvidt EU og Norge blir enige om en slik erklæring, får ABC Nyheter bekreftet.



Artikkelen er oppdatert med at dobling av bidrag til klimafondet er et gemmelt løfte