VG-måling: Venstre under sperregrensen

Venstre kryper under sperregrensen og blir forbigått av Rødt, viser VGs desembermåling.

Med en oppslutning på 3,4 prosent i målingen Respons Analyse har utført for VG, ville Venstre tapt seks av åtte stortingsrepresentanter dersom det var valg i dag. Det er fjerde gang partiet havner under grensen på VG-barometeret siden juni. På gjennomsnittet av målingene som beregnes av Poll of polls, har Venstre vært under sperregrensen siden juli.

Målingen kommer samtidig som Venstre har interne utfordringer etter avsløringene om striden mellom partileder Trine Skei Grande og finanspolitisk talsmann, parlamentarisk nestleder og Stortingets femte visepresident Abid Raja. Tilliten mellom de to beskrives som «farlig lav». Partilederens nedsabling av sin egen budsjettforhandler i en telefonsamtale med Høyres forhandler Henrik Asheim har vakt oppsikt.

Må vise fram

Grande har ikke vært tilgjengelig for en kommentar, men stortingsrepresentant Guri Melby er ikke fornøyd med målingen.

– Vi er fornøyd med gjennomslaget i det borgerlige samarbeidet, men vi har en større jobb å gjøre med å vise mer av dette fram og bygge tillit hos velgerne, sier hun.

– Dette viser at det å gå inn i dagens regjering ikke er en mirakelkur for Venstre, sier SV-leder Audun Lysbakken, som har flere grunner til å juble over målingen.

SV får 8,8 prosent i desember, en oppgang på 2,8 prosentpoeng fra november.

– Dette er råsterke tall for oss, som er inspirerende før et nytt valgår, sier Lysbakken.

Rødgrønt flertall

Den største enkeltendringen i tillegg til SVs fremgang, opplever Arbeiderpartiet som faller 2,4 prosentpoeng fra forrige måned til 26 prosent. Senterpartiet ligger i praksis stille på 10,5 prosent. Sammen med Rødt som er uendret på 3,9 prosent, ville det gitt stortingsflertall til en rødgrønn blokk med 85 mandater. I tillegg er MDG inne med ett mandat med 2,4 prosent (-0,5).

På borgerlig side holder KrFs seg i denne målingen så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1 prosent (-0,1). Høyre går tilbake 0,8 prosentpoeng til 25,7 prosent, mens Frp går fram 0,7 prosentpoeng til 13,5 prosent.

Feilmarginen i målingen er pluss minus 2–3 prosentpoeng. Målingen er tatt opp 29. november til 3. desember med 1.000 intervjuer.