Grande skal lenge ha vært frustrert over Raja

Trine Skei Grandes baksnakking av Abid Raja skal ha kommet etter lang tids frustrasjon, mener politiske kommentatorer.

TV 2-kommentator og tidligere Venstre-politiker Mathias Fischer mener hendelsen må tolkes som den berømmelige dråpen som fikk glasset til å renne over for Grande.

– Det som ligger bak, er en langvarig frustrasjon hos Trine Skei Grande og egentlig ganske mange i Venstre over Abid Raja. Han anses nok som en løs kanon på dekk som litt for ofte tar telefonen når journalister ringer. Det har jo vært flere tilfeller hvor Raja har sagt ting stikk i strid med partiledelsens syn, sier Fischer til NTB.

DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim karakteriserer tilliten mellom Raja og Grande som «på farlig lavt nivå» i en kommentar i DN tirsdag.

– Denne saken må vi oppfatte som et utslag av at disse to har samarbeidsproblemer og lav tillit til hverandre, fastslår Alstadheim overfor NTB.

Provoserer

Både Fischer og Alstadheim mener Abid Raja må ta sin del av skylden for at konfliktnivået har blitt så høyt. Flere ganger har Raja provosert Grande og ledelsen med sine utspill.

Under årets landsmøte Raja gikk ut i mediene og krevde at Venstre-lederen skulle redegjøre om hva som skjedde mellom henne og en 17-åring på en bryllupsfest for ti år siden.

Under landsmøte året før gikk Raja hardt ut mot en uttalelse fra Grande om at Venstre ville kaste Frp ut av regjering og kalte det «uklokt».

Mathias Fischer mener Grande opplever at Raja gang på gang forsøker å undergrave henne og ledelsen.

– Det er også krevende for henne å forholde seg til at han er flink i mediene, får mye oppmerksomhet og har tydelige lederambisjoner, sier han.

– Sympatien ligger hos Raja

Fischer og Alstadheim mener likevel at Trine Skei Grande er den som må bære ansvaret for HRS-konflikten med Raja.

Mens Venstres stortingsgruppe enstemmig sa nei til fortsatt støtte til den omstridte organisasjonen, gikk Grande i regjering med på Frps krav om å gi organisasjonen en ekstraordinær bevilgning i årets budsjett. Problemet var at hun ikke hadde sørget for støtte til beslutningen i stortingsgruppen.

– Det virker som dette ikke har vært godt håndtert av Grande. Det er hennes ansvar å forankre dette i stortingsgruppen, sier Alstadheim.

Lav tillit

Tilliten mellom de to beskrives som «farlig lav». Venstre-lederens nedsabling av sin egen budsjettforhandler Abid Raja i en telefonsamtale med Høyres forhandler Henrik Asheim har vekket oppsikt de siste dagene.

Raja overhørte partilederen si til Asheim at hun mente Raja undergravde hele budsjettprosessen og partiet. Asheim hadde satt på mobilens høyttaler da han i et budsjettmøte ringte opp Grande for en budsjettavklaring.

Dermed hørte også Raja og Frps budsjettforhandler Helge André Njåstad det som ble sagt. Det var DN som først omtalte saken mandag. Raja er nå sykemeldt. Til partikollegaer skal han ha sagt at Grande «gjorde han syk».

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere denne saken. NTB har ikke lyktes med å få kontakt med Abid Raja i forbindelse med saken.