Den norske krona har gjennom 2023 svekket seg betydelig. For ett år siden kostet én euro 10,5 kroner. Euroen bikket tolv kroner både i mai og november.

Etter rentehevingen midt i desember stryket kronen seg, og da kostet én euro 11,51 kroner.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror på bedring for krona i 2024.

– Jeg tror krona vil styrke seg ti prosent, men det har jeg trodd altfor lenge. Vi må ta innover oss at krona ikke reagerer som i gamle dager på renter, renteforskjeller og kredittvurderinger. Det er nye tider på vei, sier Andreassen til ABC Nyheter.

– Jeg har blitt rystet

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen sier han er rystet over kronas bevegelse i 2023. Foto: NTB

Siden høsten 2021 har renta økt 14 ganger, og styringsrenta til Norges Bank er nå på 4,5 prosent. I tillegg har det vært kraftig prisvekst.

– Det er mange floker å løse. Vi har en feilpriset norsk krone, den burde være sterk mot euroen. Det er veldig merkelig at krona er så svak. Jeg har blitt rystet av kronas bevegelse i år. sier Andreassen.

Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg i Handelsbanken, tror at den norske krona styrker seg moderat det kommende året. Han understreker at det er en del forutsetninger som skal klaffe for at en slik spådom skal inntreffe.

– Det vi legger til grunn er at det blir en myk landing i den globale økonomien. Det vil trolig innebære at må vente til sommeren før vi ser de store sentralbankene begynner å kutte rentene. Det er et viktig premiss for at krona skal styrke seg, sier Knudsen til ABC Nyheter.

– Det vil ta litt tid

Han tror at krona vil styrke seg mot euroen det kommende året.

– Vi tror ikke at vi kommer tilbake på 10-tallet, men ned mot 11-tallet.

Knudsen spår at det vil ta litt tid før Norges Bank senker styringsrenten.

– Vi har vært litt i motvind, men det er bedre utsikter nå. Det vil bare ta litt tid. Vi tenker at Norges Bank vil være den siste sentralbanken som setter ned renten.