Lønn er som regel skattepliktig, men det finnes unntak for småjobber hjemme eller på hytta.

Hvis du vil betale noen for å gjøre mindre jobber for deg, kan du betale opptil 6000 kroner skattefritt til en person. Beløpsgrensen gjelder utbetalinger fra husstanden din (fellesskapet) til en enkelt person. Du eller dere kan betale 6000 kroner til flere personer uten at det blir skattepliktig. Beløpet gjelder utbetalinger per kalenderår.

— Det skal være enkelt å gjøre rett når du betaler noen for å gjøre småjobber i hus og hage, og derfor har vi denne 6000 kroners-grensen sånn at det skal være mulig å gjøre nettopp det, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding.

Det eneste du må passe på er at den som gjør jobben ikke utfører arbeidet som en del av sin næringsvirksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

— Det skal være enkelt å gjøre rett når du betaler noen for å gjøre småjobber i hus og hage, og derfor har vi denne 6 000 kroners-grensen sånn at det skal være mulig å gjøre nettopp det, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

Ekstra hjelp som er skattefri

— Mange trenger litt ekstra hjelp når vinteren kommer, og da er det greit å minne om at vi har denne skattefrie grensen for hva du kan betale for jobben. Dette vil være en fin måte å gi ungdommer skattefrie småjobber, sier Fischer.

Forutsetningen er at den som utfører arbeidet gjør det som privatperson, at jobben bare er tilknyttet hjemmet eller fritidsboligen og du leier inn hjelpen som privatperson. For annet arbeid er grensen for skattefri utbetaling 1000 kroner per år.

Utbetalinger som er skattefrie trenger du ikke å oppgi til Skatteetaten.

Hva gjør du hvis du betaler ut mer?

Betaler du ut mer enn 6000 kroner i lønn til en person, skal du oppgi hele utbetalingen til Skatteetaten i «melding om lønnet arbeid i hjemmet». Da blir beløpet forhåndsutfylt i skattemeldingen til den som mottar lønnen og personen må betale skatt av inntekten hvis han eller hun ikke har frikort.

Betaler dere i husstanden samlet ut over 60.000 kroner totalt for et år for hjelp fra privatpersoner, er du å betrakte som en arbeidsgiver. I en slik situasjon skal du også betale arbeidsgiveravgift og sende inn ordinær a-melding. Det gjelder uansett om enkeltbeløpene er under 6000 kroner.