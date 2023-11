Kringkastingsrådet har mottatt 163 klager på «Ingen elsker bamsegutt», per mandag ettermiddag. Det opplyser spesialrådgiver i Kringkastingsrådet, Erik Skarrud, til ABC Nyheter.

Søndag 19. november trakk NRK dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt». «Bamsegutten» er en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem.

PFU-klage

Imidlertid ble det kjent lørdag kveld at hovedpersonen ble dømt i en sedelighetssak i 1991. NRK og serieproduksjonen skal ha vært orientert med dommen, men utelot den i serien.

Ifølge Skarrud er det dette klagene som Kringkastingsrådet har mottatt i all hovedsak handler om.

I tillegg bekreftet PFU-rådgiver Tormod Utne mandag morgen overfor VG at det har blitt forelagt en klage på NRK og Tore Strømøys dokumentarserie. Klagen skal gjelde flere punkter.

– Det er ikke avklart hvordan den behandles, sier Utne.

– Gjør en ny vurdering

– NRK mener at «Ingen elsker Bamsegutt» er en viktig historie om hvordan de svakeste i samfunnet blir behandlet av det offentlige, heter det i NRK sin pressemelding søndag.

NRK skriver at de ble kjent med dommen underveis i produksjonen. Hensynet til de fornærmede og dommens relevans for serien er årsakene til at dommen uteble.

– Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering. Dommen mot Granfoss har blitt offentlig kjent. Vi vil derfor se på hvordan denne informasjonen skal inkluderes, sier direktør for Distriktsdivisjonen Marius Lillelien i pressemeldingen.