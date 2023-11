– Jeg synes det er svært mangelfullt, på grensen til propaganda, forteller Stavanger-kvinnen til Aftenposten. Hun var en av de fornærmede i sedelighetsdommen mot Jan-Egil Granfoss, mannen NRK kaller «Bamsegutt». Hun var syv år da hendelsene skjedde tidlig på 1990-tallet.

NRK-serien handler om Granfoss som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsker å komme hjem. NRK valgte ikke å opplyse at Granfoss er tidligere straffedømt og har en sedelighetsdom mot seg.

Krever unnskyldning fra Strømøy

Kvinnen Aftenposten har snakket med, sier NRK tok kontakt med henne før publisering av dokumentaren og de fortalte at dommen ikke ville bli omtalt. Hun reagerer sterkt på at journalist og dokumentarist Tore Strømøy skal ha bortforklart dommen og beskrevet det som skjedde som «en lek» på sosiale medier.

– Det var absolutt ingen lek. Jeg synes Tore Strømøy kan be om unnskyldning for at han omtaler seksuelt misbruk mot barn som en lek.

Strømøy sier til samme avis at han ikke har noen grunn til å tvile på historien til ofrene eller bortforklare den.

– Jeg mener ikke at det som skjedde, var lek. Det jeg forsøkte å si var at det var masse unger som var der og lekte med ham. Det handler ikke om at jeg mener det som skjedde var en lek. Absolutt ikke, sier Strømøy til Aftenposten.

– Helt forkastelig

Også VG har snakket med flere av de fornærmede, som sier at de ønsker at dommen kommer frem i dokumentaren. Flere fikk heller ikke tilbud om å se dokumentaren i forkant.

– Jeg synes det er helt forkastelig. Det er flere som har blitt lurt, fordi sannheten ikke har kommet fram, sier den fornærmede med den mest alvorlige straffeposten i dommen til VG.

– Når jeg ser at folk samler inn millioner av kroner, da kjenner jeg at dette burde vært kjent på forhånd. Det er å manipulere det norske folk, slik som de legger dette fram, sier en av de andre fornærmede.

En tredje fornærmede VG har snakket med sier at «hvis folk fortsatt ønsker å hjelpe ham etter at dette kommer fram, så er det sinnssykt bra. Men de må få vite alt».

NRK: – Vi har ikke lurt seerne

Granfoss' advokat forteller til samme kanal at «Bamsegutt» selv har ønsket at dommene mot ham skal omtales.

Mediedirektør Marius Lillelien i NRK avviser at kanalen har lurt seerne med «Ingen elsker Bamsegutt»-dokumenatarserien. arkivfoto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB

Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK avviser overfor VG at de har lurt seerne.

– Vi har ikke lurt seerne. Det ble vurdert som at dommen ikke var relevant for serien, og av hensyn til de berørte ville vi ikke ta dette med. Vi ser i dag at det var feil vurdering, vi burde hatt dette med, sier Lillelien til VG.

Hvilke endringer NRK kommer til å gjøre på dokumentarserien, var søndag kveld ikke endelig avgjort.

NRK begrunnet valget om å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien med to årsaker.

– Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til mannen selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge. Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering, sa Lillelien i en pressemelding søndag.

Mange har ønsket å støtte mannen etter at serien ble publisert, og en innsamlingsaksjon på Spleis har samlet inn over 3,8 millioner kroner. Men denne er nå satt på vent.

Spleis på vent

Det var Liv Anne Aanestad Vold som startet spleisen. Søndag opplyser hun til Dagbladet at det er flere som ønsker pengene tilbake.

Kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis sier til avisen at det trolig ikke vil bli tatt noe avgjørelse før mandag.

– Vi må verifisere de opplysningene vi har fått, slik at vi har grunnlag nok til å ta en avgjørelse om hva vi gjør videre, sier hun.